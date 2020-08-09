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شاهد.. جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف "إنسان" بالأفلاج

اليوسف لـ"سبق": جمعية تنمو بفضل الله ثم بثقة المجتمع لتظلل 40 ألف يتيم

تصوير: أنس عيسى: قام مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف، عصر أمس، بزيارة لمقر مشروع وقف جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الأفلاج، رافقه خلالها أخصائي أملاك وأوقاف جمعية إنسان حمود الشثري، وعدد من أعضاء لجنة الوقف.

وأجرى "اليوسف"، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والإنجاز وطريقة التنفيذ؛ مؤكدًا مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشروع، كما عقد اجتماعًا مع عدد من أعضاء لجنة الوقف لمناقشة مراحل المشروع والإيرادات ومراحل الإنشاء"، واستعراض المانحين والجهات المانحة، كذلك تمت مناقشة تسويق المشروع وتشغيله وتفعيل ما تم من عروض التسويق.

وقال مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف لـ"سبق": "تشرفت اليوم بزيارة وقف جمعية إنسان بالأفلاج الذي يعتبر من أكبر أوقاف جمعية إنسان، هذه الجمعية التي بدأت قبل 20 سنة أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله ورعاه- وتولى رئاستها فعليًّا لمدة 13 عامًا حتى أصبحت ولله الحمد من أكبر الجمعيات، تَعَاقب عليها مجموعة من رؤساء مجالس الإدارة إلى أن حظيت برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض وأيضًا نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية".

وأضاف: "ولله الحمد نرى أن الأوقاف في نمو وتزايد بفضل الله ثم بثقة المجتمع بهذه الجمعية التي أصبحت دوحة يستظل بها 40 ألفًا بين يتيم ويتيمة، من خلال عشرين فرعًا على مستوى منطقة الرياض.

واختتم: نسعى لأن نوجد في كل محافظة وقفًا يكون داعمًا وموردًا ثابتًا لخدمة وكفالة الأيتام، ولا شك أن وقف مشروع إنسان بالأفلاج هو من أكبر الأوقاف الموجودة من حيث المساحة ومن حيث القيمة التأجيرية المتوقعة، ونتوقع إن شاء الله أن يكون له مردود لا يقل عن 25% في كفالة ورعاية الأيتام.

يشار إلى أن وقف مشروع جمعية إنسان بالأفلاج يقع على مساحة عشرة آلاف متر على الطريق الرئيسي، ويضم 11 معرضًا، وقاعات احتفالات وشققًا فندقية، إضافة إلى نادي صحي يخدم الفندق وأهالي المحافظة، كما اشتملت مرافق الوقف على مطعم خارجي يخدم الفندق والأهالي.

جمعية إنسان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف "إنسان" بالأفلاج
سبق

تصوير: أنس عيسى: قام مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف، عصر أمس، بزيارة لمقر مشروع وقف جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الأفلاج، رافقه خلالها أخصائي أملاك وأوقاف جمعية إنسان حمود الشثري، وعدد من أعضاء لجنة الوقف.

وأجرى "اليوسف"، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والإنجاز وطريقة التنفيذ؛ مؤكدًا مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشروع، كما عقد اجتماعًا مع عدد من أعضاء لجنة الوقف لمناقشة مراحل المشروع والإيرادات ومراحل الإنشاء"، واستعراض المانحين والجهات المانحة، كذلك تمت مناقشة تسويق المشروع وتشغيله وتفعيل ما تم من عروض التسويق.

وقال مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف لـ"سبق": "تشرفت اليوم بزيارة وقف جمعية إنسان بالأفلاج الذي يعتبر من أكبر أوقاف جمعية إنسان، هذه الجمعية التي بدأت قبل 20 سنة أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله ورعاه- وتولى رئاستها فعليًّا لمدة 13 عامًا حتى أصبحت ولله الحمد من أكبر الجمعيات، تَعَاقب عليها مجموعة من رؤساء مجالس الإدارة إلى أن حظيت برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض وأيضًا نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية".

وأضاف: "ولله الحمد نرى أن الأوقاف في نمو وتزايد بفضل الله ثم بثقة المجتمع بهذه الجمعية التي أصبحت دوحة يستظل بها 40 ألفًا بين يتيم ويتيمة، من خلال عشرين فرعًا على مستوى منطقة الرياض.

واختتم: نسعى لأن نوجد في كل محافظة وقفًا يكون داعمًا وموردًا ثابتًا لخدمة وكفالة الأيتام، ولا شك أن وقف مشروع إنسان بالأفلاج هو من أكبر الأوقاف الموجودة من حيث المساحة ومن حيث القيمة التأجيرية المتوقعة، ونتوقع إن شاء الله أن يكون له مردود لا يقل عن 25% في كفالة ورعاية الأيتام.

يشار إلى أن وقف مشروع جمعية إنسان بالأفلاج يقع على مساحة عشرة آلاف متر على الطريق الرئيسي، ويضم 11 معرضًا، وقاعات احتفالات وشققًا فندقية، إضافة إلى نادي صحي يخدم الفندق وأهالي المحافظة، كما اشتملت مرافق الوقف على مطعم خارجي يخدم الفندق والأهالي.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:13 AM

شاهد.. جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ وقف "إنسان" بالأفلاج

اليوسف لـ"سبق": جمعية تنمو بفضل الله ثم بثقة المجتمع لتظلل 40 ألف يتيم

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تصوير: أنس عيسى: قام مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف، عصر أمس، بزيارة لمقر مشروع وقف جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الأفلاج، رافقه خلالها أخصائي أملاك وأوقاف جمعية إنسان حمود الشثري، وعدد من أعضاء لجنة الوقف.

وأجرى "اليوسف"، جولة استطلاعية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والإنجاز وطريقة التنفيذ؛ مؤكدًا مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشروع، كما عقد اجتماعًا مع عدد من أعضاء لجنة الوقف لمناقشة مراحل المشروع والإيرادات ومراحل الإنشاء"، واستعراض المانحين والجهات المانحة، كذلك تمت مناقشة تسويق المشروع وتشغيله وتفعيل ما تم من عروض التسويق.

وقال مدير عام جمعية إنسان بمنطقة الرياض صالح اليوسف لـ"سبق": "تشرفت اليوم بزيارة وقف جمعية إنسان بالأفلاج الذي يعتبر من أكبر أوقاف جمعية إنسان، هذه الجمعية التي بدأت قبل 20 سنة أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله ورعاه- وتولى رئاستها فعليًّا لمدة 13 عامًا حتى أصبحت ولله الحمد من أكبر الجمعيات، تَعَاقب عليها مجموعة من رؤساء مجالس الإدارة إلى أن حظيت برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض وأيضًا نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية".

وأضاف: "ولله الحمد نرى أن الأوقاف في نمو وتزايد بفضل الله ثم بثقة المجتمع بهذه الجمعية التي أصبحت دوحة يستظل بها 40 ألفًا بين يتيم ويتيمة، من خلال عشرين فرعًا على مستوى منطقة الرياض.

واختتم: نسعى لأن نوجد في كل محافظة وقفًا يكون داعمًا وموردًا ثابتًا لخدمة وكفالة الأيتام، ولا شك أن وقف مشروع إنسان بالأفلاج هو من أكبر الأوقاف الموجودة من حيث المساحة ومن حيث القيمة التأجيرية المتوقعة، ونتوقع إن شاء الله أن يكون له مردود لا يقل عن 25% في كفالة ورعاية الأيتام.

يشار إلى أن وقف مشروع جمعية إنسان بالأفلاج يقع على مساحة عشرة آلاف متر على الطريق الرئيسي، ويضم 11 معرضًا، وقاعات احتفالات وشققًا فندقية، إضافة إلى نادي صحي يخدم الفندق وأهالي المحافظة، كما اشتملت مرافق الوقف على مطعم خارجي يخدم الفندق والأهالي.

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