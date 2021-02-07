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تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:47 AM

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

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