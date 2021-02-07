سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.
تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.
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تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-07
سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:47 AM
تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.
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