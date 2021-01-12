النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية

أفغانستان.. إحباط مخطط لـ"داعش" لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي

اعتقال خلية مكونة من 4 عناصر في إقليم ننغرهار

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وأفادت المديرية الوطنية للأمن، بأنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

وأضافت المديرية، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أنّ خطتهم أحبطت باعتقالهم.

ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أفغانستان.. إحباط مخطط لـ"داعش" لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي
سبق

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وأفادت المديرية الوطنية للأمن، بأنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

وأضافت المديرية، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أنّ خطتهم أحبطت باعتقالهم.

ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
05:17 PM

أفغانستان.. إحباط مخطط لـ"داعش" لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي

اعتقال خلية مكونة من 4 عناصر في إقليم ننغرهار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
92

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وأفادت المديرية الوطنية للأمن، بأنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

وأضافت المديرية، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أنّ خطتهم أحبطت باعتقالهم.

ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة