النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختراق خوادم البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

كشف تقرير صحفي عالمي أن خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تعرضت للاختراق من قبل هاكرز يستهدفون باحثًا أمنيًّا.

وأشار موقع "بلييبنج كمبيوتر" التقني المتخصص إلى أنه تم استغلال خوادم "إف بي آي" لاستهداف باحثين أمنيين من قبل هاكرز.

واستغل الهاكرز البريد الإلكتروني في إرسال رسائل مزيفة إلى باحثين أمنيين لاختراق بياناتهم، بحسب ما ذكره أحد مديري شركات "الإنترنت المظلم"، فيني ترويا، مدير شركتي "شادو بايت" و"نايت ليون".

وسلطت منظمة الاستخبارات غير الربحية "سبام هاوس" الضوء على ذلك الاختراق، حيث استخدم المهاجمون أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي المشروعة لتنفيذ الهجوم، وذلك باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المأخوذة من قاعدة بيانات للسجل الأمريكي لأرقام الإنترنت، من بين مصادر أخرى.

وتلقى أكثر من 100 ألف عنوان، رسائل البريد الإلكتروني المزيفة في موجتين على الأقل.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاختراق بأنه "وضع مستمر".. ولم يكن لديه في البداية المزيد من التفاصيل لمشاركتها.

وطلب "إف بي آي" من مستلمي البريد الإلكتروني الإبلاغ عن رسائل مثل هذه لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب أو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وذكر كرويا أنه يُعتقد أن الجناة قد يكونون على صلة بـ"بومبوميورين"، الشخصية التي هاجمت الباحث في الماضي.

الخلافات بين المتسللين ومجتمع الأمن ليست جديدة. ففي مارس حاول المهاجمون الذين يستغلون خوادم "مايكروسوفت"، لتوريط الصحفي الأمني بريان كريبس في استخدامات غير قانونية.

ومع ذلك، فمن النادر أن يستخدموا نطاقات حقيقية من وكالة حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من حملتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اختراق خوادم البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
سبق

كشف تقرير صحفي عالمي أن خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تعرضت للاختراق من قبل هاكرز يستهدفون باحثًا أمنيًّا.

وأشار موقع "بلييبنج كمبيوتر" التقني المتخصص إلى أنه تم استغلال خوادم "إف بي آي" لاستهداف باحثين أمنيين من قبل هاكرز.

واستغل الهاكرز البريد الإلكتروني في إرسال رسائل مزيفة إلى باحثين أمنيين لاختراق بياناتهم، بحسب ما ذكره أحد مديري شركات "الإنترنت المظلم"، فيني ترويا، مدير شركتي "شادو بايت" و"نايت ليون".

وسلطت منظمة الاستخبارات غير الربحية "سبام هاوس" الضوء على ذلك الاختراق، حيث استخدم المهاجمون أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي المشروعة لتنفيذ الهجوم، وذلك باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المأخوذة من قاعدة بيانات للسجل الأمريكي لأرقام الإنترنت، من بين مصادر أخرى.

وتلقى أكثر من 100 ألف عنوان، رسائل البريد الإلكتروني المزيفة في موجتين على الأقل.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاختراق بأنه "وضع مستمر".. ولم يكن لديه في البداية المزيد من التفاصيل لمشاركتها.

وطلب "إف بي آي" من مستلمي البريد الإلكتروني الإبلاغ عن رسائل مثل هذه لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب أو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وذكر كرويا أنه يُعتقد أن الجناة قد يكونون على صلة بـ"بومبوميورين"، الشخصية التي هاجمت الباحث في الماضي.

الخلافات بين المتسللين ومجتمع الأمن ليست جديدة. ففي مارس حاول المهاجمون الذين يستغلون خوادم "مايكروسوفت"، لتوريط الصحفي الأمني بريان كريبس في استخدامات غير قانونية.

ومع ذلك، فمن النادر أن يستخدموا نطاقات حقيقية من وكالة حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من حملتهم.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:35 AM

اختراق خوادم البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
84

كشف تقرير صحفي عالمي أن خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تعرضت للاختراق من قبل هاكرز يستهدفون باحثًا أمنيًّا.

وأشار موقع "بلييبنج كمبيوتر" التقني المتخصص إلى أنه تم استغلال خوادم "إف بي آي" لاستهداف باحثين أمنيين من قبل هاكرز.

واستغل الهاكرز البريد الإلكتروني في إرسال رسائل مزيفة إلى باحثين أمنيين لاختراق بياناتهم، بحسب ما ذكره أحد مديري شركات "الإنترنت المظلم"، فيني ترويا، مدير شركتي "شادو بايت" و"نايت ليون".

وسلطت منظمة الاستخبارات غير الربحية "سبام هاوس" الضوء على ذلك الاختراق، حيث استخدم المهاجمون أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي المشروعة لتنفيذ الهجوم، وذلك باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المأخوذة من قاعدة بيانات للسجل الأمريكي لأرقام الإنترنت، من بين مصادر أخرى.

وتلقى أكثر من 100 ألف عنوان، رسائل البريد الإلكتروني المزيفة في موجتين على الأقل.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاختراق بأنه "وضع مستمر".. ولم يكن لديه في البداية المزيد من التفاصيل لمشاركتها.

وطلب "إف بي آي" من مستلمي البريد الإلكتروني الإبلاغ عن رسائل مثل هذه لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب أو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وذكر كرويا أنه يُعتقد أن الجناة قد يكونون على صلة بـ"بومبوميورين"، الشخصية التي هاجمت الباحث في الماضي.

الخلافات بين المتسللين ومجتمع الأمن ليست جديدة. ففي مارس حاول المهاجمون الذين يستغلون خوادم "مايكروسوفت"، لتوريط الصحفي الأمني بريان كريبس في استخدامات غير قانونية.

ومع ذلك، فمن النادر أن يستخدموا نطاقات حقيقية من وكالة حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من حملتهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة