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توفيراً للوقت والجهد .. "تعليم ينبع" يحوكم صرف المستحقات المالية

بفتح حسابات مصرفية لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حوكمة عمل صرف المستحقات المالية، وذلك من خلال فتح حسابات مصرفية لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية (بنين وبنات)، تودع فيها المبالغ المخصصة، حيث يتم منح مديري المدارس بطاقات مصرفية تسمح بالسحب النقدي، وإجراء عمليات تأمين المستلزمات التعليمية.

وذكر مدير الشؤون المالية بتعليم ينبع عبدالله الغامدي؛ أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيه من وزارة التعليم للتقليل من الجهد وإيصال المستحقات للمدارس في زمن أقل لصرف النفقات التشغيلية لإدارات التعليم، وإصدار بطاقات صرف ممغنطة للصرف الآلي للحسابات الفرعية بأسماء المدارس للبنين والبنات.

وبيّن الغامدي؛ أنه جرى التنسيق مع البنك وتزويده بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، وتسلم بطاقات الصرف الممغنطة من البنوك لتسليمها لمديري المدارس؛ موضحاً أنه يتم إثبات وقيد المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة عليهم، وعمل محاضر لذلك، ذاكراً أنه لا تتم إعادة تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدمه مديرو المدارس من مستندات تثبت صرف المبالغ السابقة على الأغراض المخصصة لها وعلى الحالات التي وُجدت من أجلها، وأن تكون جميع العمليات على هذه الحسابات الفرعية موافقة لتعميم وزارة المالية والمحضر المرفق به.

تعليم ينبع ينبع المستحقات المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توفيراً للوقت والجهد .. "تعليم ينبع" يحوكم صرف المستحقات المالية
سبق

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حوكمة عمل صرف المستحقات المالية، وذلك من خلال فتح حسابات مصرفية لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية (بنين وبنات)، تودع فيها المبالغ المخصصة، حيث يتم منح مديري المدارس بطاقات مصرفية تسمح بالسحب النقدي، وإجراء عمليات تأمين المستلزمات التعليمية.

وذكر مدير الشؤون المالية بتعليم ينبع عبدالله الغامدي؛ أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيه من وزارة التعليم للتقليل من الجهد وإيصال المستحقات للمدارس في زمن أقل لصرف النفقات التشغيلية لإدارات التعليم، وإصدار بطاقات صرف ممغنطة للصرف الآلي للحسابات الفرعية بأسماء المدارس للبنين والبنات.

وبيّن الغامدي؛ أنه جرى التنسيق مع البنك وتزويده بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، وتسلم بطاقات الصرف الممغنطة من البنوك لتسليمها لمديري المدارس؛ موضحاً أنه يتم إثبات وقيد المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة عليهم، وعمل محاضر لذلك، ذاكراً أنه لا تتم إعادة تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدمه مديرو المدارس من مستندات تثبت صرف المبالغ السابقة على الأغراض المخصصة لها وعلى الحالات التي وُجدت من أجلها، وأن تكون جميع العمليات على هذه الحسابات الفرعية موافقة لتعميم وزارة المالية والمحضر المرفق به.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:42 AM

توفيراً للوقت والجهد .. "تعليم ينبع" يحوكم صرف المستحقات المالية

بفتح حسابات مصرفية لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أنهت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حوكمة عمل صرف المستحقات المالية، وذلك من خلال فتح حسابات مصرفية لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية (بنين وبنات)، تودع فيها المبالغ المخصصة، حيث يتم منح مديري المدارس بطاقات مصرفية تسمح بالسحب النقدي، وإجراء عمليات تأمين المستلزمات التعليمية.

وذكر مدير الشؤون المالية بتعليم ينبع عبدالله الغامدي؛ أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيه من وزارة التعليم للتقليل من الجهد وإيصال المستحقات للمدارس في زمن أقل لصرف النفقات التشغيلية لإدارات التعليم، وإصدار بطاقات صرف ممغنطة للصرف الآلي للحسابات الفرعية بأسماء المدارس للبنين والبنات.

وبيّن الغامدي؛ أنه جرى التنسيق مع البنك وتزويده بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، وتسلم بطاقات الصرف الممغنطة من البنوك لتسليمها لمديري المدارس؛ موضحاً أنه يتم إثبات وقيد المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة عليهم، وعمل محاضر لذلك، ذاكراً أنه لا تتم إعادة تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدمه مديرو المدارس من مستندات تثبت صرف المبالغ السابقة على الأغراض المخصصة لها وعلى الحالات التي وُجدت من أجلها، وأن تكون جميع العمليات على هذه الحسابات الفرعية موافقة لتعميم وزارة المالية والمحضر المرفق به.

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