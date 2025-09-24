النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعصار "هيكا" يتحرك غرباً فهل تتأثر السعودية؟ "الحربي" يتوقع حالة

قال: مداري قوي تصل فيه الرياح إلى 119 كم/ساعة وتصحبه الهطولات

توقع إبراهيم بن متعب الحربي؛ الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن تتأثر مناطق غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر بإعصار "هيكا".

تفصيلاً؛ قال "الحربي": "الإعصار عبارة عن منخفض مداري قوي تزداد فيه شدة الرياح عن 119 كم/ساعة، وتتحرك بشكل دائري فتكوّن ما يشبه الحلزون، وتُصاحبها عواصف رعدية شديدة تتسم بغزارة الهطول، وتتكون الأعاصير في المناطق الاستوائيّة وتتحرك نحو المناطق المداريّة، ويتدرج التصنيف العالمي للأعاصير من 1 إلى 5 درجات تبعاً لقوة الإعصار، ويبدأ من منخفض عميق ثُم يتحول إلى عاصفة مدارية تليها درجات الأعاصير".

وأضاف: "بدأ تأثير إعصار هيكا في أجواء سلطنة عُمان خلال هذه الساعات بشكل غير مباشر، وسيبدأ تأثيره الفعلي مساء اليوم الثلاثاء، ويمتد تأثيره خلال اليومين المقبلين -بمشيئة الله- حيث بلغ في تصنيفه من حيث القوة إلى إعصار من الدرجة الأولى وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار حالياً من 65 إلى 75 عقدة (120 إلى 130 كم/ساعة)، ومن المتوقع أن يكون مسار الإعصار نحو الغرب - بمشيئة الله".

وتابع: "بأمر الله السواحل الجنوبية من سلطنة عُمان هي أول من تتأثر بشكل مباشر، خصوصاً جزيرة مصيرة؛ حيث من المتوقع أن يمر مركز الإعصار بالقرب منها لذلك من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ورياح شديدة تتجاوز 55 عقدة.

وأردف: "من المتوقع أن تتأثر غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر، وذلك بعد تلاشي الإعصار؛ حيث من المتوقع أن تتقدم كتلة مدارية رطبة على تلك المناطق مما يسهم في نشاط حالة جوية - بأمر الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعصار "هيكا" يتحرك غرباً فهل تتأثر السعودية؟ "الحربي" يتوقع حالة
سبق

توقع إبراهيم بن متعب الحربي؛ الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن تتأثر مناطق غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر بإعصار "هيكا".

تفصيلاً؛ قال "الحربي": "الإعصار عبارة عن منخفض مداري قوي تزداد فيه شدة الرياح عن 119 كم/ساعة، وتتحرك بشكل دائري فتكوّن ما يشبه الحلزون، وتُصاحبها عواصف رعدية شديدة تتسم بغزارة الهطول، وتتكون الأعاصير في المناطق الاستوائيّة وتتحرك نحو المناطق المداريّة، ويتدرج التصنيف العالمي للأعاصير من 1 إلى 5 درجات تبعاً لقوة الإعصار، ويبدأ من منخفض عميق ثُم يتحول إلى عاصفة مدارية تليها درجات الأعاصير".

وأضاف: "بدأ تأثير إعصار هيكا في أجواء سلطنة عُمان خلال هذه الساعات بشكل غير مباشر، وسيبدأ تأثيره الفعلي مساء اليوم الثلاثاء، ويمتد تأثيره خلال اليومين المقبلين -بمشيئة الله- حيث بلغ في تصنيفه من حيث القوة إلى إعصار من الدرجة الأولى وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار حالياً من 65 إلى 75 عقدة (120 إلى 130 كم/ساعة)، ومن المتوقع أن يكون مسار الإعصار نحو الغرب - بمشيئة الله".

وتابع: "بأمر الله السواحل الجنوبية من سلطنة عُمان هي أول من تتأثر بشكل مباشر، خصوصاً جزيرة مصيرة؛ حيث من المتوقع أن يمر مركز الإعصار بالقرب منها لذلك من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ورياح شديدة تتجاوز 55 عقدة.

وأردف: "من المتوقع أن تتأثر غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر، وذلك بعد تلاشي الإعصار؛ حيث من المتوقع أن تتقدم كتلة مدارية رطبة على تلك المناطق مما يسهم في نشاط حالة جوية - بأمر الله".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:08 PM

إعصار "هيكا" يتحرك غرباً فهل تتأثر السعودية؟ "الحربي" يتوقع حالة

قال: مداري قوي تصل فيه الرياح إلى 119 كم/ساعة وتصحبه الهطولات

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
13,929

توقع إبراهيم بن متعب الحربي؛ الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن تتأثر مناطق غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر بإعصار "هيكا".

تفصيلاً؛ قال "الحربي": "الإعصار عبارة عن منخفض مداري قوي تزداد فيه شدة الرياح عن 119 كم/ساعة، وتتحرك بشكل دائري فتكوّن ما يشبه الحلزون، وتُصاحبها عواصف رعدية شديدة تتسم بغزارة الهطول، وتتكون الأعاصير في المناطق الاستوائيّة وتتحرك نحو المناطق المداريّة، ويتدرج التصنيف العالمي للأعاصير من 1 إلى 5 درجات تبعاً لقوة الإعصار، ويبدأ من منخفض عميق ثُم يتحول إلى عاصفة مدارية تليها درجات الأعاصير".

وأضاف: "بدأ تأثير إعصار هيكا في أجواء سلطنة عُمان خلال هذه الساعات بشكل غير مباشر، وسيبدأ تأثيره الفعلي مساء اليوم الثلاثاء، ويمتد تأثيره خلال اليومين المقبلين -بمشيئة الله- حيث بلغ في تصنيفه من حيث القوة إلى إعصار من الدرجة الأولى وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار حالياً من 65 إلى 75 عقدة (120 إلى 130 كم/ساعة)، ومن المتوقع أن يكون مسار الإعصار نحو الغرب - بمشيئة الله".

وتابع: "بأمر الله السواحل الجنوبية من سلطنة عُمان هي أول من تتأثر بشكل مباشر، خصوصاً جزيرة مصيرة؛ حيث من المتوقع أن يمر مركز الإعصار بالقرب منها لذلك من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ورياح شديدة تتجاوز 55 عقدة.

وأردف: "من المتوقع أن تتأثر غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر، وذلك بعد تلاشي الإعصار؛ حيث من المتوقع أن تتقدم كتلة مدارية رطبة على تلك المناطق مما يسهم في نشاط حالة جوية - بأمر الله".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,941
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,081
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,075
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,654

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة