نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.

تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020 عبدالله البرقاوي سبق 2019-12-09 نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:52 PM

تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020





A A A





11 مشاركة

نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.