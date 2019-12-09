تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020

نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.
نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.
وزارة المالية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م
نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.
نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.