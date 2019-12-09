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تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020

نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.

وزارة المالية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020
سبق

نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:52 PM

تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,804

نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,383
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,803

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