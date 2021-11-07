سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,711 إصابة جديدة و1,604 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,358,362، فيما بلغ عدد الوفيات 751,535.
الولايات المتحدة تُسجِّل 89,711 إصابة جديدة و1,604 وفيات بكورونا
إجمالي الإصابات 46,358,362حالة والوفيات 751,535 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,711 إصابة جديدة و1,604 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,358,362، فيما بلغ عدد الوفيات 751,535.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,711 إصابة جديدة و1,604 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تُسجِّل 89,711 إصابة جديدة و1,604 وفيات بكورونا
إجمالي الإصابات 46,358,362حالة والوفيات 751,535 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,711 إصابة جديدة و1,604 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,358,362، فيما بلغ عدد الوفيات 751,535.