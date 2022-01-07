واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجرى أمس توزيع 4,886 بطانية و2,443 حقيبة شتوية للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمّان والزرقاء ومادبا وإربد، استفاد منها 2,443 أسرة بواقع "12,215" فرداً. يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر المتعففة بالأردن. اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 107 أطنان من السلال الغذائية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 6,000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً. يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

عطاءات السعودية.. مواصلة توزيع المساعدات الإيوائية في عدد من المحافظات الأردنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-07 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى أمس توزيع 4,886 بطانية و2,443 حقيبة شتوية للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمّان والزرقاء ومادبا وإربد، استفاد منها 2,443 أسرة بواقع "12,215" فرداً.

يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر المتعففة بالأردن.



اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 107 أطنان من السلال الغذائية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 6,000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 04:26 PM

عطاءات السعودية.. مواصلة توزيع المساعدات الإيوائية في عدد من المحافظات الأردنية اليمن.. توزيع أكثر من 100 طن من السلال الغذائية في خب والشعف بالجوف





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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى أمس توزيع 4,886 بطانية و2,443 حقيبة شتوية للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمّان والزرقاء ومادبا وإربد، استفاد منها 2,443 أسرة بواقع "12,215" فرداً.

يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر المتعففة بالأردن.



اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 107 أطنان من السلال الغذائية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 6,000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.