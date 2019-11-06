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بمسافة 212 كيلومتراً.. انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم

بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية من داخل المملكة وخارجها

انطلق اليوم سباق سيارات ودراجات رالي العُلا نيوم في مرحلته الأولى، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، اليوم بمسافة 212 كيلومتراً، بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية، من داخل المملكة وخارجها.


ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسيّة ما بين محافظة العُلا ومنطقة نيوم، بدأت المرحلة الأولى اليوم من "الرفيعة" جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية "العين"، تليها أيضاً المرحلة الثانية يوم الخميس 7 "نوفمبر" في نفس المسار الرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة يوم الجمعة 8 "نوفمبر" وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومتراً، وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود"، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومتراً يوم السبت 9 نوفمبر، تبدأ في "المويلح" وتنتهي في "تريم".

رالي العلا - نيوم العلا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمسافة 212 كيلومتراً.. انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم
سبق

انطلق اليوم سباق سيارات ودراجات رالي العُلا نيوم في مرحلته الأولى، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، اليوم بمسافة 212 كيلومتراً، بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية، من داخل المملكة وخارجها.


ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسيّة ما بين محافظة العُلا ومنطقة نيوم، بدأت المرحلة الأولى اليوم من "الرفيعة" جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية "العين"، تليها أيضاً المرحلة الثانية يوم الخميس 7 "نوفمبر" في نفس المسار الرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة يوم الجمعة 8 "نوفمبر" وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومتراً، وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود"، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومتراً يوم السبت 9 نوفمبر، تبدأ في "المويلح" وتنتهي في "تريم".

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:52 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
03:31 PM

بمسافة 212 كيلومتراً.. انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم

بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية من داخل المملكة وخارجها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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انطلق اليوم سباق سيارات ودراجات رالي العُلا نيوم في مرحلته الأولى، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، اليوم بمسافة 212 كيلومتراً، بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية، من داخل المملكة وخارجها.


ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسيّة ما بين محافظة العُلا ومنطقة نيوم، بدأت المرحلة الأولى اليوم من "الرفيعة" جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية "العين"، تليها أيضاً المرحلة الثانية يوم الخميس 7 "نوفمبر" في نفس المسار الرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة يوم الجمعة 8 "نوفمبر" وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومتراً، وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود"، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومتراً يوم السبت 9 نوفمبر، تبدأ في "المويلح" وتنتهي في "تريم".

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