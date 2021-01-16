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تعديل وزاري في تونس يشمل 12 حقيبة

بينها "الداخلية" و"العدل"

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (السبت)، تعديلًا وزاريًّا، يشمل 12 حقيبة وزارية من بينها وزارتا الداخلية والعدل.

وعين "المشيشي"، وليد الذهبي المقرب منه، وزيرًا جديدًا للداخلية، بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر، المحسوب على الرئيس قيس سعيد؛ في خطوة تدعم التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، التي تعاني من أزمة سياسية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

تونس

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعديل وزاري في تونس يشمل 12 حقيبة
سبق

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (السبت)، تعديلًا وزاريًّا، يشمل 12 حقيبة وزارية من بينها وزارتا الداخلية والعدل.

وعين "المشيشي"، وليد الذهبي المقرب منه، وزيرًا جديدًا للداخلية، بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر، المحسوب على الرئيس قيس سعيد؛ في خطوة تدعم التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، التي تعاني من أزمة سياسية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
07:51 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:31 PM

تعديل وزاري في تونس يشمل 12 حقيبة

بينها "الداخلية" و"العدل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (السبت)، تعديلًا وزاريًّا، يشمل 12 حقيبة وزارية من بينها وزارتا الداخلية والعدل.

وعين "المشيشي"، وليد الذهبي المقرب منه، وزيرًا جديدًا للداخلية، بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر، المحسوب على الرئيس قيس سعيد؛ في خطوة تدعم التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، التي تعاني من أزمة سياسية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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