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كوريا الجنوبية تطيح بالبحرين خارج كأس آسيا

خروج المنتخبات العربية يتواصل من العرس الآسيوي

خطف منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مكتوم بن راشد في دبي لحساب دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

جاءت البداية سريعة من المنتخب البحريني الذي حاول مباغتة نظيره الكوري، عندما بادر بالهجوم بوقت مبكر، صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللقاء.

أول تهديد حقيقي كان لمنتخب البحرين عبر محمد جاسم مرهون من خلال كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء انحرفت قليلاً عن القائم الأيسر.

حملت الدقيقة 43 الفرح لأنصار المنتخب الكوري الجنوبي بهدف سجله هي تشان هوانغ من خلال كرة متابعة داخل منطقة الجزاء وعلى وقعه انتهى الشوط الأول.

بدأ المنتخب الكوري الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه البحريني، وكان قريبًا من تعزيز النتيجة بعد مرور 8 دقائق على انطلاق الشوط بضربة حرة مباشرة نفذها جونغ مرت بسلام بجانب قائم حارس المرمى سيد شبر.

مع مرور الوقت تحسن أداء البحرين وكاد أن يعدل النتيجة من تصويبة قوية سددها جمال راشد بالدقيقة 70، لكن الحارس الكوري الجنوبي سيانغ غيو كيم تصدى للكرة ببراعة، هذا الضغط كان مؤشرًا على موعد اقتراب هدف التعادل البحريني الذي بات قريبًا، وهو ما تحقق بالدقيقة 77 بواسطة محمد الرميحي من متابعة كرة عائدة من المدافع الكوري تشول هونغ.

بقيت النتيجة على حالها فيما تبقى من وقت لتذهب المباراة للشوطين الإضافيين .

رفض منتخب كوريا الجنوبية أن يخرج من الشوط الإضافي الأول متعادلاً حينما أحرز كيم جين سو هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية بالدقيقة 107 برأسية استقرت في شباك الحارس البديل للمنتخب البحريني عبدالكريم فردان.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة قطر والعراق المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كوريا الجنوبية تطيح بالبحرين خارج كأس آسيا
سبق

خطف منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مكتوم بن راشد في دبي لحساب دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

جاءت البداية سريعة من المنتخب البحريني الذي حاول مباغتة نظيره الكوري، عندما بادر بالهجوم بوقت مبكر، صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللقاء.

أول تهديد حقيقي كان لمنتخب البحرين عبر محمد جاسم مرهون من خلال كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء انحرفت قليلاً عن القائم الأيسر.

حملت الدقيقة 43 الفرح لأنصار المنتخب الكوري الجنوبي بهدف سجله هي تشان هوانغ من خلال كرة متابعة داخل منطقة الجزاء وعلى وقعه انتهى الشوط الأول.

بدأ المنتخب الكوري الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه البحريني، وكان قريبًا من تعزيز النتيجة بعد مرور 8 دقائق على انطلاق الشوط بضربة حرة مباشرة نفذها جونغ مرت بسلام بجانب قائم حارس المرمى سيد شبر.

مع مرور الوقت تحسن أداء البحرين وكاد أن يعدل النتيجة من تصويبة قوية سددها جمال راشد بالدقيقة 70، لكن الحارس الكوري الجنوبي سيانغ غيو كيم تصدى للكرة ببراعة، هذا الضغط كان مؤشرًا على موعد اقتراب هدف التعادل البحريني الذي بات قريبًا، وهو ما تحقق بالدقيقة 77 بواسطة محمد الرميحي من متابعة كرة عائدة من المدافع الكوري تشول هونغ.

بقيت النتيجة على حالها فيما تبقى من وقت لتذهب المباراة للشوطين الإضافيين .

رفض منتخب كوريا الجنوبية أن يخرج من الشوط الإضافي الأول متعادلاً حينما أحرز كيم جين سو هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية بالدقيقة 107 برأسية استقرت في شباك الحارس البديل للمنتخب البحريني عبدالكريم فردان.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة قطر والعراق المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
07:01 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:56 PM

كوريا الجنوبية تطيح بالبحرين خارج كأس آسيا

خروج المنتخبات العربية يتواصل من العرس الآسيوي

A A A
محمود الحمد - الرياض
1
4,583

خطف منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مكتوم بن راشد في دبي لحساب دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

جاءت البداية سريعة من المنتخب البحريني الذي حاول مباغتة نظيره الكوري، عندما بادر بالهجوم بوقت مبكر، صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللقاء.

أول تهديد حقيقي كان لمنتخب البحرين عبر محمد جاسم مرهون من خلال كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء انحرفت قليلاً عن القائم الأيسر.

حملت الدقيقة 43 الفرح لأنصار المنتخب الكوري الجنوبي بهدف سجله هي تشان هوانغ من خلال كرة متابعة داخل منطقة الجزاء وعلى وقعه انتهى الشوط الأول.

بدأ المنتخب الكوري الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه البحريني، وكان قريبًا من تعزيز النتيجة بعد مرور 8 دقائق على انطلاق الشوط بضربة حرة مباشرة نفذها جونغ مرت بسلام بجانب قائم حارس المرمى سيد شبر.

مع مرور الوقت تحسن أداء البحرين وكاد أن يعدل النتيجة من تصويبة قوية سددها جمال راشد بالدقيقة 70، لكن الحارس الكوري الجنوبي سيانغ غيو كيم تصدى للكرة ببراعة، هذا الضغط كان مؤشرًا على موعد اقتراب هدف التعادل البحريني الذي بات قريبًا، وهو ما تحقق بالدقيقة 77 بواسطة محمد الرميحي من متابعة كرة عائدة من المدافع الكوري تشول هونغ.

بقيت النتيجة على حالها فيما تبقى من وقت لتذهب المباراة للشوطين الإضافيين .

رفض منتخب كوريا الجنوبية أن يخرج من الشوط الإضافي الأول متعادلاً حينما أحرز كيم جين سو هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية بالدقيقة 107 برأسية استقرت في شباك الحارس البديل للمنتخب البحريني عبدالكريم فردان.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة قطر والعراق المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

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