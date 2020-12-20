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نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

استغرقت ساعة واحدة.. الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الغربية

تمكّن فريق طبي تخصصي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلًا في قسم الأشعة التداخلية- من القضاء على أورام ثانوية بالرئة لمريض في نهاية العقد الرابع من العمر، بتقنية التبريد (Cryoablation)، في عملية هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الغربية.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية الحالة التي أوضح تاريخها المرضى وجود ورم سرطاني بالمستقيم، وتم استئصاله سابقًا بأحد المستشفيات، وبعد إخضاعها للفحوصات والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود بؤرتين ثانويتين بالرئة اليسرى لم تستجيبا للعلاج الكيماوي.

واجتمع الفريق الطبي المكون من الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وتقرر إجراء عملية الاستئصال تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التبريد المتطورة (Cryoablation)، والتي استغرقت ساعة واحدة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد؛ حتى تماثل المريض للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.

ويُعد الاستئصال بالتبريد (Cryoablation) تقنية طبية تستخدم البرودة الشديدة والتي تصل لدرجة التجمد لتدمير الأنسجة والخلايا، بإيصال درجة الحرارة إلى أقل من ٤٥ درجة تحت الصفر. والتطبيق الأشيع للاستئصال بالتبريد هو استئصال الأورام الصلبة في الرئة والكبد والثدي والكلى والبروستات، ويتم ذلك عن طريق فتحة صغيرة لا تتجاوز عدة ملليمترات وبالتوجيه بالأشعة المقطعية أو التلفزيونية.

الجدير بالذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في المنطقة الغربية، والتي يتم فيها استخدام هذه التقنية المتطورة، والتي يعمل عليها أطباء وكفاءات طبية عالية المهارة ومتوفرة فقط بمدينة الملك عبدالله الطبية.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة
سبق

تمكّن فريق طبي تخصصي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلًا في قسم الأشعة التداخلية- من القضاء على أورام ثانوية بالرئة لمريض في نهاية العقد الرابع من العمر، بتقنية التبريد (Cryoablation)، في عملية هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الغربية.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية الحالة التي أوضح تاريخها المرضى وجود ورم سرطاني بالمستقيم، وتم استئصاله سابقًا بأحد المستشفيات، وبعد إخضاعها للفحوصات والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود بؤرتين ثانويتين بالرئة اليسرى لم تستجيبا للعلاج الكيماوي.

واجتمع الفريق الطبي المكون من الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وتقرر إجراء عملية الاستئصال تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التبريد المتطورة (Cryoablation)، والتي استغرقت ساعة واحدة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد؛ حتى تماثل المريض للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.

ويُعد الاستئصال بالتبريد (Cryoablation) تقنية طبية تستخدم البرودة الشديدة والتي تصل لدرجة التجمد لتدمير الأنسجة والخلايا، بإيصال درجة الحرارة إلى أقل من ٤٥ درجة تحت الصفر. والتطبيق الأشيع للاستئصال بالتبريد هو استئصال الأورام الصلبة في الرئة والكبد والثدي والكلى والبروستات، ويتم ذلك عن طريق فتحة صغيرة لا تتجاوز عدة ملليمترات وبالتوجيه بالأشعة المقطعية أو التلفزيونية.

الجدير بالذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في المنطقة الغربية، والتي يتم فيها استخدام هذه التقنية المتطورة، والتي يعمل عليها أطباء وكفاءات طبية عالية المهارة ومتوفرة فقط بمدينة الملك عبدالله الطبية.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
11:34 AM

نجاح أول عملية باستخدام التبريد لاستئصال أورام في الرئة لأربعيني بمكة

استغرقت ساعة واحدة.. الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الغربية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكّن فريق طبي تخصصي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلًا في قسم الأشعة التداخلية- من القضاء على أورام ثانوية بالرئة لمريض في نهاية العقد الرابع من العمر، بتقنية التبريد (Cryoablation)، في عملية هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الغربية.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية الحالة التي أوضح تاريخها المرضى وجود ورم سرطاني بالمستقيم، وتم استئصاله سابقًا بأحد المستشفيات، وبعد إخضاعها للفحوصات والأشعة اللازمة تَبَيّن وجود بؤرتين ثانويتين بالرئة اليسرى لم تستجيبا للعلاج الكيماوي.

واجتمع الفريق الطبي المكون من الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وتقرر إجراء عملية الاستئصال تحت توجيه الأشعة المقطعية وباستخدام تقنية التبريد المتطورة (Cryoablation)، والتي استغرقت ساعة واحدة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد؛ حتى تماثل المريض للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.

ويُعد الاستئصال بالتبريد (Cryoablation) تقنية طبية تستخدم البرودة الشديدة والتي تصل لدرجة التجمد لتدمير الأنسجة والخلايا، بإيصال درجة الحرارة إلى أقل من ٤٥ درجة تحت الصفر. والتطبيق الأشيع للاستئصال بالتبريد هو استئصال الأورام الصلبة في الرئة والكبد والثدي والكلى والبروستات، ويتم ذلك عن طريق فتحة صغيرة لا تتجاوز عدة ملليمترات وبالتوجيه بالأشعة المقطعية أو التلفزيونية.

الجدير بالذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في المنطقة الغربية، والتي يتم فيها استخدام هذه التقنية المتطورة، والتي يعمل عليها أطباء وكفاءات طبية عالية المهارة ومتوفرة فقط بمدينة الملك عبدالله الطبية.

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