صلاة الجنازة على "صالح النهابي" غدًا الجمعة

توفي صالح إبراهيم النهابي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وسيُصلَّى على الفقيد - رحمه الله- غدًا الجمعة في جامع البسام بعنيزة.
توفي صالح إبراهيم النهابي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وسيُصلَّى على الفقيد - رحمه الله- غدًا الجمعة في جامع البسام بعنيزة.
توفي صالح إبراهيم النهابي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وسيُصلَّى على الفقيد - رحمه الله- غدًا الجمعة في جامع البسام بعنيزة.
توفي صالح إبراهيم النهابي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وسيُصلَّى على الفقيد - رحمه الله- غدًا الجمعة في جامع البسام بعنيزة.