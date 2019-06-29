النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية

يساعد في منع إثارة الأتربة والغبار وتنقية الأجواء

دعا الباحث في الجغرافيا "تركي القهيدان" إلى الاستفادة من مياه مستنقع في بريدة بتشجير محيطه الصحراوي بالأشجار غير المثمرة، مثل الغضا والطلح والأرطى والرمث، أو بمسطحات خضراء؛ إذ سيساعد ذلك في منع إثارة الأتربة والغبار، وتنقية الأجواء، مستشهدًا بالتجربة الصينية في زراعة 600 ألف هكتار في صحراء كوبوتشي التي حوَّلوها إلى خضراء.

وقال "القهيدان": "التجربة الصينية أيضًا بزراعة الأعشاب أسفل ألواح الطاقة الشمسية؛ إذ تستظل بها، وتحميها من الحرارة، مهمة جدًّا؛ إذ استفادوا بذلك من ظل هذه الأشجار، واستفادوا بصد زحف الرمال عندما تهب الرياح مثيرة عليهم الغبار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية
سبق

دعا الباحث في الجغرافيا "تركي القهيدان" إلى الاستفادة من مياه مستنقع في بريدة بتشجير محيطه الصحراوي بالأشجار غير المثمرة، مثل الغضا والطلح والأرطى والرمث، أو بمسطحات خضراء؛ إذ سيساعد ذلك في منع إثارة الأتربة والغبار، وتنقية الأجواء، مستشهدًا بالتجربة الصينية في زراعة 600 ألف هكتار في صحراء كوبوتشي التي حوَّلوها إلى خضراء.

وقال "القهيدان": "التجربة الصينية أيضًا بزراعة الأعشاب أسفل ألواح الطاقة الشمسية؛ إذ تستظل بها، وتحميها من الحرارة، مهمة جدًّا؛ إذ استفادوا بذلك من ظل هذه الأشجار، واستفادوا بصد زحف الرمال عندما تهب الرياح مثيرة عليهم الغبار".

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:51 PM

"القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية

يساعد في منع إثارة الأتربة والغبار وتنقية الأجواء

A A A
مهنا التميمي - الرياض
1
1,350

دعا الباحث في الجغرافيا "تركي القهيدان" إلى الاستفادة من مياه مستنقع في بريدة بتشجير محيطه الصحراوي بالأشجار غير المثمرة، مثل الغضا والطلح والأرطى والرمث، أو بمسطحات خضراء؛ إذ سيساعد ذلك في منع إثارة الأتربة والغبار، وتنقية الأجواء، مستشهدًا بالتجربة الصينية في زراعة 600 ألف هكتار في صحراء كوبوتشي التي حوَّلوها إلى خضراء.

وقال "القهيدان": "التجربة الصينية أيضًا بزراعة الأعشاب أسفل ألواح الطاقة الشمسية؛ إذ تستظل بها، وتحميها من الحرارة، مهمة جدًّا؛ إذ استفادوا بذلك من ظل هذه الأشجار، واستفادوا بصد زحف الرمال عندما تهب الرياح مثيرة عليهم الغبار".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,845
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة