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شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي

لرفع الوعي بالرياضة ودورها في تحسين الصحة

تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.

من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"سبق": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.

لجنة تنمية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي
سبق

تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.

من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"سبق": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:49 PM

شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي

لرفع الوعي بالرياضة ودورها في تحسين الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.

من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"سبق": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.

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