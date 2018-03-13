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"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار غزيرة وعوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى ظهر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات متقدمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية موعودة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وبدأت الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وبدأت الحالة الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وبدأت الحالة الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة تبوك، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وبدأت الحالة الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وخميس مشيط وطريب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أتربة مثارة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار غزيرة وعوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات متقدمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية موعودة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وبدأت الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وبدأت الحالة الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وبدأت الحالة الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة تبوك، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وبدأت الحالة الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وخميس مشيط وطريب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:10 AM

"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار غزيرة وعوالق ترابية وشبه انعدام للرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى ظهر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات متقدمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية موعودة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وبدأت الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وبدأت الحالة الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وبدأت الحالة الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة تبوك، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وبدأت الحالة الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وخميس مشيط وطريب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

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