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مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تناقش الدور المتطور للأعمال والحكومة

وزير الاستثمار: المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أثبتت مرونتها خلال تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ركزت على صحة الإنسان وسلامته وتحقيق توازن دقيق بين الحياة والرزق، مفيدًا بأن المملكة كونها قلب العالم الإسلامي فرضت الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والمسجد الحرام، قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها وقواعدها الخاصة بالجائحة.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان "عقد اجتماعي جديد: الدور المتطور لأعمال والحكومة"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بمشاركة وزير الاستثمار في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس حكومة منغوليا، بولور إردين باتسينجيل، ومؤسس ورئيس شركة إيدموند روتشيلد ذ.م.م، لين فورستر دي روتشيلد.

وتطرق الفالح، إلى مستوى الثقة بين المجتمع السعودي والحكومة وانعكاسه خلال جائحة كورونا والدروس المستفادة منها عبر وضع عديد من الخطط الطويلة الأمد، مبينًا أن الجائحة كانت صدمة للعالم ككل خاصة في مجال الاقتصاد، وأثرت تأثيرًا بالغًا على جميع مناحي الحياة.

وأكد المهنس الفالح، أن المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، ولم يكن هناك أي نقص في السلع والإمدادات، كما سعت إلى تسريع توفير اللقاحات، مبينًا أن أجندة المملكة تتواءم مع القطاع الخاص والسكان من خلال تقديم الدعم الازم للقطاع الخاص ووضع إستراتيجية استثمارية لكل القطاعات بحكم أن الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبيَّن وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولًا تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جري العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعيًا إلى التقليل من استخدام الكربون كجزءٍ من الاقتصاد.

وتناول المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تناقش الدور المتطور للأعمال والحكومة
سبق

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أثبتت مرونتها خلال تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ركزت على صحة الإنسان وسلامته وتحقيق توازن دقيق بين الحياة والرزق، مفيدًا بأن المملكة كونها قلب العالم الإسلامي فرضت الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والمسجد الحرام، قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها وقواعدها الخاصة بالجائحة.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان "عقد اجتماعي جديد: الدور المتطور لأعمال والحكومة"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بمشاركة وزير الاستثمار في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس حكومة منغوليا، بولور إردين باتسينجيل، ومؤسس ورئيس شركة إيدموند روتشيلد ذ.م.م، لين فورستر دي روتشيلد.

وتطرق الفالح، إلى مستوى الثقة بين المجتمع السعودي والحكومة وانعكاسه خلال جائحة كورونا والدروس المستفادة منها عبر وضع عديد من الخطط الطويلة الأمد، مبينًا أن الجائحة كانت صدمة للعالم ككل خاصة في مجال الاقتصاد، وأثرت تأثيرًا بالغًا على جميع مناحي الحياة.

وأكد المهنس الفالح، أن المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، ولم يكن هناك أي نقص في السلع والإمدادات، كما سعت إلى تسريع توفير اللقاحات، مبينًا أن أجندة المملكة تتواءم مع القطاع الخاص والسكان من خلال تقديم الدعم الازم للقطاع الخاص ووضع إستراتيجية استثمارية لكل القطاعات بحكم أن الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبيَّن وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولًا تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جري العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعيًا إلى التقليل من استخدام الكربون كجزءٍ من الاقتصاد.

وتناول المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:58 PM

مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تناقش الدور المتطور للأعمال والحكومة

وزير الاستثمار: المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أثبتت مرونتها خلال تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ركزت على صحة الإنسان وسلامته وتحقيق توازن دقيق بين الحياة والرزق، مفيدًا بأن المملكة كونها قلب العالم الإسلامي فرضت الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والمسجد الحرام، قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها وقواعدها الخاصة بالجائحة.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان "عقد اجتماعي جديد: الدور المتطور لأعمال والحكومة"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بمشاركة وزير الاستثمار في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس حكومة منغوليا، بولور إردين باتسينجيل، ومؤسس ورئيس شركة إيدموند روتشيلد ذ.م.م، لين فورستر دي روتشيلد.

وتطرق الفالح، إلى مستوى الثقة بين المجتمع السعودي والحكومة وانعكاسه خلال جائحة كورونا والدروس المستفادة منها عبر وضع عديد من الخطط الطويلة الأمد، مبينًا أن الجائحة كانت صدمة للعالم ككل خاصة في مجال الاقتصاد، وأثرت تأثيرًا بالغًا على جميع مناحي الحياة.

وأكد المهنس الفالح، أن المملكة من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، ولم يكن هناك أي نقص في السلع والإمدادات، كما سعت إلى تسريع توفير اللقاحات، مبينًا أن أجندة المملكة تتواءم مع القطاع الخاص والسكان من خلال تقديم الدعم الازم للقطاع الخاص ووضع إستراتيجية استثمارية لكل القطاعات بحكم أن الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبيَّن وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على إعداد المواهب للوظائف الجديدة والتركيز على التعليم والشباب وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، متناولًا تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، إذ جري العمل على سد فجوة الطلب في سوق النفط والطاقة، داعيًا إلى التقليل من استخدام الكربون كجزءٍ من الاقتصاد.

وتناول المتحدثون أهمية تقليل استخدام الكربونات من خلال استخدام الرياح في دعم عملية الإمداد لتنوع مصادر الثروة الصناعية، وتمكين المرأة في الوظائف، وتحقيق توازن في الأسواق العالمية من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

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