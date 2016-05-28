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"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي وزير الدولة بالداخلية الألمانية

بحثا التعاون في تعزيز القدرات التقنية الأمنية

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي وزير الدولة بالداخلية الألمانية
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:43 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:14 PM

"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي وزير الدولة بالداخلية الألمانية

بحثا التعاون في تعزيز القدرات التقنية الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

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