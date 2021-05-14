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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

بأمر خادم الحرمين.. السعودية تتبرّع لماليزيا بأكثر من 7 ملايين وحدة طبية لمحاربة "كورونا"

"الخارجية الماليزية": مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت.. والمعدات الأخرى على مراحل

كشف وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين؛ أن المملكة العربية السعودية تبرعت بأكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة طبية لماليزيا في دعمها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، ذكر الوزير الماليزي أن محمود قطان السفير السعودي لدى كوالالمبور أبلغه بذلك، مشيراً إلى أن هذه التبرعات بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة.

وتشمل المعدات ملايين الأقنعة الجراحية وأقنعة الوجه "N95" وواقيات للوجه وأغطية رأس وملابس وقائية ومواد طبية أخرى؛ من بينها 150 جهاز تنفس محمولًا، و100 جهاز تهوية غير جراحي، و80 جهاز تهوية لوحدة العناية المركزة.

وقال هشام الدين إن مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت إلى ماليزيا وتم تسليمها إلى وزارة الصحة، بينما المعدات الأخرى ستأتي على مراحل.

وأكد أن وقفة الملك سلمان بن عبدالعزيز ومساعدة ماليزيا دليل على أن العلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية نيابة عن "انغ ديبرتوان اغونغ" الحاكم الأعلى في ماليزيا ونيابة عن الشعب الماليزي.

وزير الخارجية الماليزي المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر خادم الحرمين.. السعودية تتبرّع لماليزيا بأكثر من 7 ملايين وحدة طبية لمحاربة "كورونا"
سبق

كشف وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين؛ أن المملكة العربية السعودية تبرعت بأكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة طبية لماليزيا في دعمها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، ذكر الوزير الماليزي أن محمود قطان السفير السعودي لدى كوالالمبور أبلغه بذلك، مشيراً إلى أن هذه التبرعات بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة.

وتشمل المعدات ملايين الأقنعة الجراحية وأقنعة الوجه "N95" وواقيات للوجه وأغطية رأس وملابس وقائية ومواد طبية أخرى؛ من بينها 150 جهاز تنفس محمولًا، و100 جهاز تهوية غير جراحي، و80 جهاز تهوية لوحدة العناية المركزة.

وقال هشام الدين إن مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت إلى ماليزيا وتم تسليمها إلى وزارة الصحة، بينما المعدات الأخرى ستأتي على مراحل.

وأكد أن وقفة الملك سلمان بن عبدالعزيز ومساعدة ماليزيا دليل على أن العلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية نيابة عن "انغ ديبرتوان اغونغ" الحاكم الأعلى في ماليزيا ونيابة عن الشعب الماليزي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:40 PM

بأمر خادم الحرمين.. السعودية تتبرّع لماليزيا بأكثر من 7 ملايين وحدة طبية لمحاربة "كورونا"

"الخارجية الماليزية": مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت.. والمعدات الأخرى على مراحل

A A A
خالد علي - الرياض
5
5,471

كشف وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين؛ أن المملكة العربية السعودية تبرعت بأكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة طبية لماليزيا في دعمها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، ذكر الوزير الماليزي أن محمود قطان السفير السعودي لدى كوالالمبور أبلغه بذلك، مشيراً إلى أن هذه التبرعات بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة.

وتشمل المعدات ملايين الأقنعة الجراحية وأقنعة الوجه "N95" وواقيات للوجه وأغطية رأس وملابس وقائية ومواد طبية أخرى؛ من بينها 150 جهاز تنفس محمولًا، و100 جهاز تهوية غير جراحي، و80 جهاز تهوية لوحدة العناية المركزة.

وقال هشام الدين إن مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت إلى ماليزيا وتم تسليمها إلى وزارة الصحة، بينما المعدات الأخرى ستأتي على مراحل.

وأكد أن وقفة الملك سلمان بن عبدالعزيز ومساعدة ماليزيا دليل على أن العلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية نيابة عن "انغ ديبرتوان اغونغ" الحاكم الأعلى في ماليزيا ونيابة عن الشعب الماليزي.

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