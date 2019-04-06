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المغامسي يجيب عن سؤال متصلة "رضعت من جدتها" فأصبح والدها أبًا وأخًا!

سألت عن حكم زواجها من أبناء أعمامها

أجاب الداعية إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن سؤال متصلة عبر برنامج "الأبواب المتفرقة"، قالت فيه: "رضعتُ مع عمتي من جدتي والدة أبي، وأنا الآن لا أتحجب من أبناء أعمامي وأبناء عماتي. ما هو الأمر الشرعي بالنسبة للزواج من أبناء أعمامي وأبناء عماتي؟".

وأوضح الشيخ المغامسي في رد مفصل على السائلة: "إنك رضعتِ من جدتك أم أُبيك؛ وأصبح الآن أبًا لك من وجه، وأخًا لك من وجه آخر. فلنفترض أن لك عمَّيْن أو ثلاثة، أو أكثر، أو أقل، فهؤلاء أعمام بوصفهم نسبًا إخوة لأبيك، لكن إذا كنت رضعتِ من أمهم فأنتِ أخت لهم؛ فلا يجوز لك أن تتزوجي من أحد من أبنائهم؛ لأنك تصبحين عمة لهؤلاء الأبناء؛ فمن حيث النسب ابنة عم، ومن حيث الرضاعة عمتهم؛ ولا يستطيع أحد منهم الزواج بك".

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المغامسي يجيب عن سؤال متصلة "رضعت من جدتها" فأصبح والدها أبًا وأخًا!
سبق

أجاب الداعية إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن سؤال متصلة عبر برنامج "الأبواب المتفرقة"، قالت فيه: "رضعتُ مع عمتي من جدتي والدة أبي، وأنا الآن لا أتحجب من أبناء أعمامي وأبناء عماتي. ما هو الأمر الشرعي بالنسبة للزواج من أبناء أعمامي وأبناء عماتي؟".

وأوضح الشيخ المغامسي في رد مفصل على السائلة: "إنك رضعتِ من جدتك أم أُبيك؛ وأصبح الآن أبًا لك من وجه، وأخًا لك من وجه آخر. فلنفترض أن لك عمَّيْن أو ثلاثة، أو أكثر، أو أقل، فهؤلاء أعمام بوصفهم نسبًا إخوة لأبيك، لكن إذا كنت رضعتِ من أمهم فأنتِ أخت لهم؛ فلا يجوز لك أن تتزوجي من أحد من أبنائهم؛ لأنك تصبحين عمة لهؤلاء الأبناء؛ فمن حيث النسب ابنة عم، ومن حيث الرضاعة عمتهم؛ ولا يستطيع أحد منهم الزواج بك".

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
08:30 PM

المغامسي يجيب عن سؤال متصلة "رضعت من جدتها" فأصبح والدها أبًا وأخًا!

سألت عن حكم زواجها من أبناء أعمامها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
16
5,442

أجاب الداعية إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن سؤال متصلة عبر برنامج "الأبواب المتفرقة"، قالت فيه: "رضعتُ مع عمتي من جدتي والدة أبي، وأنا الآن لا أتحجب من أبناء أعمامي وأبناء عماتي. ما هو الأمر الشرعي بالنسبة للزواج من أبناء أعمامي وأبناء عماتي؟".

وأوضح الشيخ المغامسي في رد مفصل على السائلة: "إنك رضعتِ من جدتك أم أُبيك؛ وأصبح الآن أبًا لك من وجه، وأخًا لك من وجه آخر. فلنفترض أن لك عمَّيْن أو ثلاثة، أو أكثر، أو أقل، فهؤلاء أعمام بوصفهم نسبًا إخوة لأبيك، لكن إذا كنت رضعتِ من أمهم فأنتِ أخت لهم؛ فلا يجوز لك أن تتزوجي من أحد من أبنائهم؛ لأنك تصبحين عمة لهؤلاء الأبناء؛ فمن حيث النسب ابنة عم، ومن حيث الرضاعة عمتهم؛ ولا يستطيع أحد منهم الزواج بك".

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