النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدود

ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.


جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.

واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.

من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدود
سبق

ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.


جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.

واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.

من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:59 PM

أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
218

ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.


جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.

واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.

من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,237
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,043

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة