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#هيئة_المواصفات تعرّف بمواصفتها القياسية لمكافحة الرشوة

قالت: تُعَد آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم: إن المواصفة القياسية لمكافحة الرشوة تعد آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية للحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.

ولفتت #هيئة_المواصفات عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إلى أن المواصفات القياسية السعودية saso iso 37001: 2017 والخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة؛ أكدت ضرورة أن تتسم الإدارة العليا في أي منظمة بروح القيادة والالتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة من خلال وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، ودمج متطلبات هذا النظام في عمليات المنظمة، والتحسين المستمر لسياسات مكافحة الرشوة.

وطالبت المواصفات بضرورة التواصل داخليًّا وخارجيًّا؛ للتعريف بسياسة مكافحة الرشوة، وتوجيه الموظفين ودعمهم؛ للمساهمة في تعزيز فعالية نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتشجيع استخدام إجراءات الإبلاغ عن حالات الرشوة المشتبه فيها أو التي وقعت بالفعل، وترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة داخل المنظمة، وتوفير الموارد الكافية والمناسبة للتشغيل الفعال لهذا النظام، وضِمنًا عدم تعرّض أي من الموظفين لإجراءات انتقامية أو تمييزية أو تأديبية بسبب حالات الإبلاغ التي تمت على أسس مقبولة.

هيئة المواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مكافحة الرشوة رشوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#هيئة_المواصفات تعرّف بمواصفتها القياسية لمكافحة الرشوة
سبق

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم: إن المواصفة القياسية لمكافحة الرشوة تعد آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية للحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.

ولفتت #هيئة_المواصفات عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إلى أن المواصفات القياسية السعودية saso iso 37001: 2017 والخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة؛ أكدت ضرورة أن تتسم الإدارة العليا في أي منظمة بروح القيادة والالتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة من خلال وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، ودمج متطلبات هذا النظام في عمليات المنظمة، والتحسين المستمر لسياسات مكافحة الرشوة.

وطالبت المواصفات بضرورة التواصل داخليًّا وخارجيًّا؛ للتعريف بسياسة مكافحة الرشوة، وتوجيه الموظفين ودعمهم؛ للمساهمة في تعزيز فعالية نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتشجيع استخدام إجراءات الإبلاغ عن حالات الرشوة المشتبه فيها أو التي وقعت بالفعل، وترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة داخل المنظمة، وتوفير الموارد الكافية والمناسبة للتشغيل الفعال لهذا النظام، وضِمنًا عدم تعرّض أي من الموظفين لإجراءات انتقامية أو تمييزية أو تأديبية بسبب حالات الإبلاغ التي تمت على أسس مقبولة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:44 AM

#هيئة_المواصفات تعرّف بمواصفتها القياسية لمكافحة الرشوة

قالت: تُعَد آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم: إن المواصفة القياسية لمكافحة الرشوة تعد آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية للحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.

ولفتت #هيئة_المواصفات عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إلى أن المواصفات القياسية السعودية saso iso 37001: 2017 والخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة؛ أكدت ضرورة أن تتسم الإدارة العليا في أي منظمة بروح القيادة والالتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة من خلال وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، ودمج متطلبات هذا النظام في عمليات المنظمة، والتحسين المستمر لسياسات مكافحة الرشوة.

وطالبت المواصفات بضرورة التواصل داخليًّا وخارجيًّا؛ للتعريف بسياسة مكافحة الرشوة، وتوجيه الموظفين ودعمهم؛ للمساهمة في تعزيز فعالية نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتشجيع استخدام إجراءات الإبلاغ عن حالات الرشوة المشتبه فيها أو التي وقعت بالفعل، وترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة داخل المنظمة، وتوفير الموارد الكافية والمناسبة للتشغيل الفعال لهذا النظام، وضِمنًا عدم تعرّض أي من الموظفين لإجراءات انتقامية أو تمييزية أو تأديبية بسبب حالات الإبلاغ التي تمت على أسس مقبولة.

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