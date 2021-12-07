رئيس الهلال الأحمر: 62 ألف متطوع يسهمون في تنمية المجتمع

وصلت ساعات التطوع إلى أكثر من 519 ألف ساعة

ذكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى أن الهيئة تمتلك ضمن طاقم عملها الإنساني ما يزيد على 62 ألف متطوع ومتطوعة، هم بمثابة ثروة بشرية تسهم في تسريع وتنمية المجتمع، حيث وصلت ساعات التطوع داخل الهيئة بجهودهم إلى أكثر من 519 ألف ساعة ضمن مختلف الفعاليات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، والذي أقيم هذا العام تحت شعار عالمي هو (لا يمكن إيقافنا).

وأشاد الدكتور "العويسى" بالعمل الذي يقوم به متطوعو هيئة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المملكة، وإدراكهم لأهمية عملهم وسموه وأثره في تكاتف أفراد المجتمع وخلق روح التعاون والمحبة فيما بينهم، لاسيما وأن العمل التطوعي عادة ما يكون خارج أوقات عملهم الرسمي، وقد يقاسم أسر المتطوعين في أوقاتهم العائلية.

وأضاف: "كلما سما هدف المتطوع كان عمله أكثر قيمة، وأوسع خيرًا، وأعظم فائدة، كما أن العمل التطوعي يعزز روح العملِ الإنساني لدى الأفراد وهو وسيلة مهمة لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية في المجتمع بالإضافة إلى أنه يحسن المستوى الاجتماعي للأفراد".

وعدد رئيس هيئة الهلال الأحمر مزايا التطوع وفوائده الكثيرة، التي كانت سببًا في جعل زيادة الوعي تجاه الأعمال التطوعية ضرورة ملحة تسهم جنبًا إلى جنب مع المجالات الأخرى في الازدهار بهذا الوطن ومقدراته، وتنفيذ تطلعات القيادة في تحقيق منجزات رؤية 2030، والتي يعد الوصول لمليون متطوع ومتطوعة أبرز أهدافها.

واختتم الدكتور "العويسى" كلمته بتأكيد شكره لسفراء الحياة من متطوعي الهيئة لحرصهم وإسهامهم بالرقي بالرسالة الإنسانية التي ينشدها الهلال الأحمر السعودي، ويحرص على أن تكون هي السمة الأساسية خلال تقديمه لخدماته الاجتماعي وأن الهيئة حريصة كل الحرص على صناعة مبادرات تطوعية ذات قيمة ودلالة على فاعلية العمل التطوعي في بناء المجتمع.

وشهد حفل اليوم العالمي للتطوع، عرض قصص ملهمة لعدد من متطوعي ومتطوعات الهيئة، حيث استعرضوا فيها أبرز المكاسب الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية التي نالوها بعد التحاقهم بالعمل التطوعي، كما شهد الحفل عرض "قصة قائد" تخليدا لمنجزات أحد فرسان العمل التطوعي الذي توفي وهو يمارس عمله، وهو مدير إدارة التطوع بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحيم قشقري.

كما شهد الحفل أيضًا استعراض مسيرة العمل التطوعي في الهيئة منذ نشأته وحتى اليوم والمراحل التي مر بها العمل التطوعي في الهيئة.

بعد ذلك تم تدشين مشروع ولاء المتطوعين وبرنامج المستجيب الثاني، ثم قام رئيس الهيئة بتكريم الجهات المشاركة، بالإضافة إلى المتطوعين المتميزين على مستوى مناطق المملكة، كما تم خلال الحفل تكريم المناطق التي تميزت في العمل التطوعي.

بعد ذلك، قام رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور "العويسى" يرافقه ضيوف الحفل بعمل جولة في المعرض المصاحب لفعالية الاحتفال باليوم العالمي، ثم اختتم الحفل بالتقاط صورة جماعية للمتطوعين مع رئيس الهيئة.