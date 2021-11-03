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"شرطة الرياض" تطيح بـ26 شخصًا خالفوا الإجراءات التنظيمية بالمواقع الترفيهية

"الكريديس": جرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

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"شرطة الرياض" تطيح بـ26 شخصًا خالفوا الإجراءات التنظيمية بالمواقع الترفيهية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:51 AM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
02:00 AM

"شرطة الرياض" تطيح بـ26 شخصًا خالفوا الإجراءات التنظيمية بالمواقع الترفيهية

"الكريديس": جرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

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