"القحطاني" لرتبة رئيس رقباء بشرطة الفرشة

قلّد مدير مركز شرطة الفرشة المقدم عبدالله سعيد القحطاني، الرتبة الجديدة لمحمد أحمد الحسني القحطاني رئيس الضبط الأمني بشني، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
قلّد مدير مركز شرطة الفرشة المقدم عبدالله سعيد القحطاني، الرتبة الجديدة لمحمد أحمد الحسني القحطاني رئيس الضبط الأمني بشني، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
قلّد مدير مركز شرطة الفرشة المقدم عبدالله سعيد القحطاني، الرتبة الجديدة لمحمد أحمد الحسني القحطاني رئيس الضبط الأمني بشني، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
قلّد مدير مركز شرطة الفرشة المقدم عبدالله سعيد القحطاني، الرتبة الجديدة لمحمد أحمد الحسني القحطاني رئيس الضبط الأمني بشني، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.