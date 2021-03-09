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لأغرب سبب على الطائرة.. مضاربة بالأيدي بين الطيار وكبير المضيفين

انتهت بكسر في اليد وتطاير أحد الأسنان

فتحت إدارة الطيران المدني الصينية تحقيقًا في مضاربة غير عادية وقعت بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة خلال رحلة جوية محلية.

وتُحقق إدارة الطيران المدني الصينية في مشاجرة وصلت حد التشابك بالأيدي وتبادل اللكمات بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة ركاب خلال رحلة محلية الشهر الماضي.

وقالت الإدارة في بيان صدر مساء الاثنين: إنها أخذت الحادث على محمل الجد، وتجمع المزيد من المعلومات.

وأضافت أن أي حادث يهدد سلامة الطيران "سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للقانون"؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس".

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن المشاجرة نشبت خلال رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة "دونغهاي إيرلاينز" في العشرين من فبراير الماضي.

ووفقًا للتقارير، فقد غضب الطيار بعد خروجه من دورة المياه، عندما وجد أحد ركاب الدرجة الأولى ينتظر في الخارج مباشرة، واتهم كبير المضيفين بعدم القيام بواجباته عن طريق ضمان التزام الراكب بالانتظار في مقعده.

وتبادل الاثنان اللكمات؛ مما تسبب في كسر يد كبير المضيفين وأحد أسنان الطيار؛ وفقًا للتقارير.

وكانت الطائرة على بُعد نحو 50 دقيقة من وجهتها، مدينة شيان وسط البلاد، بعد مغادرتها مدينة نانتونغ الساحلية القريبة من شنغهاي.

واعتذرت شركة الطيران "دونغهاي إيرلاينز" -في بيان- عن الواقعة، وقالت إنها ستراجع بروتوكولات السلامة.

وأضافت أنها أوقفت المتورطيْن في الحادث عن العمل؛ لكنها لم تذكر ما إذا كانا لا يزالان يعملان لدى الشركة.. ولم تذكر تفاصيل عن المشاجرة.

إدارة الطيران المدني الصينية

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لأغرب سبب على الطائرة.. مضاربة بالأيدي بين الطيار وكبير المضيفين
سبق

فتحت إدارة الطيران المدني الصينية تحقيقًا في مضاربة غير عادية وقعت بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة خلال رحلة جوية محلية.

وتُحقق إدارة الطيران المدني الصينية في مشاجرة وصلت حد التشابك بالأيدي وتبادل اللكمات بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة ركاب خلال رحلة محلية الشهر الماضي.

وقالت الإدارة في بيان صدر مساء الاثنين: إنها أخذت الحادث على محمل الجد، وتجمع المزيد من المعلومات.

وأضافت أن أي حادث يهدد سلامة الطيران "سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للقانون"؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس".

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن المشاجرة نشبت خلال رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة "دونغهاي إيرلاينز" في العشرين من فبراير الماضي.

ووفقًا للتقارير، فقد غضب الطيار بعد خروجه من دورة المياه، عندما وجد أحد ركاب الدرجة الأولى ينتظر في الخارج مباشرة، واتهم كبير المضيفين بعدم القيام بواجباته عن طريق ضمان التزام الراكب بالانتظار في مقعده.

وتبادل الاثنان اللكمات؛ مما تسبب في كسر يد كبير المضيفين وأحد أسنان الطيار؛ وفقًا للتقارير.

وكانت الطائرة على بُعد نحو 50 دقيقة من وجهتها، مدينة شيان وسط البلاد، بعد مغادرتها مدينة نانتونغ الساحلية القريبة من شنغهاي.

واعتذرت شركة الطيران "دونغهاي إيرلاينز" -في بيان- عن الواقعة، وقالت إنها ستراجع بروتوكولات السلامة.

وأضافت أنها أوقفت المتورطيْن في الحادث عن العمل؛ لكنها لم تذكر ما إذا كانا لا يزالان يعملان لدى الشركة.. ولم تذكر تفاصيل عن المشاجرة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:03 PM

لأغرب سبب على الطائرة.. مضاربة بالأيدي بين الطيار وكبير المضيفين

انتهت بكسر في اليد وتطاير أحد الأسنان

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أيمن حسن - الرياض
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فتحت إدارة الطيران المدني الصينية تحقيقًا في مضاربة غير عادية وقعت بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة خلال رحلة جوية محلية.

وتُحقق إدارة الطيران المدني الصينية في مشاجرة وصلت حد التشابك بالأيدي وتبادل اللكمات بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة ركاب خلال رحلة محلية الشهر الماضي.

وقالت الإدارة في بيان صدر مساء الاثنين: إنها أخذت الحادث على محمل الجد، وتجمع المزيد من المعلومات.

وأضافت أن أي حادث يهدد سلامة الطيران "سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للقانون"؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس".

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن المشاجرة نشبت خلال رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة "دونغهاي إيرلاينز" في العشرين من فبراير الماضي.

ووفقًا للتقارير، فقد غضب الطيار بعد خروجه من دورة المياه، عندما وجد أحد ركاب الدرجة الأولى ينتظر في الخارج مباشرة، واتهم كبير المضيفين بعدم القيام بواجباته عن طريق ضمان التزام الراكب بالانتظار في مقعده.

وتبادل الاثنان اللكمات؛ مما تسبب في كسر يد كبير المضيفين وأحد أسنان الطيار؛ وفقًا للتقارير.

وكانت الطائرة على بُعد نحو 50 دقيقة من وجهتها، مدينة شيان وسط البلاد، بعد مغادرتها مدينة نانتونغ الساحلية القريبة من شنغهاي.

واعتذرت شركة الطيران "دونغهاي إيرلاينز" -في بيان- عن الواقعة، وقالت إنها ستراجع بروتوكولات السلامة.

وأضافت أنها أوقفت المتورطيْن في الحادث عن العمل؛ لكنها لم تذكر ما إذا كانا لا يزالان يعملان لدى الشركة.. ولم تذكر تفاصيل عن المشاجرة.

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