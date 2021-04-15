النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي"

المحكمة دعت المتهمين إلى الحضور وإلا سوف تصدر الحكمين غيابيًا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد فلاح نابت الرشيدي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1050198678) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عبدالله فهد لافي الحربي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13 هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد فلاح نابت الرشيدي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1050198678) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عبدالله فهد لافي الحربي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13 هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
05:21 PM

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي"

المحكمة دعت المتهمين إلى الحضور وإلا سوف تصدر الحكمين غيابيًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,679

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد فلاح نابت الرشيدي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1050198678) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عبدالله فهد لافي الحربي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13 هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة