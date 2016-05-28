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خلال 60 يوماً.. الصومال يقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

في اتفاق نهائي وقعه القادة السياسيون خلال اجتماع تشاوري

وقّع قادة الصومال السياسيون أمس اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات يقضي بإجرائها خلال 60 يوماً، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أن المفاوضات في بلاده بين قادة الولايات الفيدرالية، وحكومة الصومال الاتحادية، ومنطقة بنادير، توجت بالاستجابة والتوافق والإجماع، لصالح الأمة والشعب الصومالي، بحل مقبول للطرفين للمأزق الانتخابي.
وكان القادة الصوماليون قد بدأوا في وقت سابق محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

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خلال 60 يوماً.. الصومال يقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
سبق

وقّع قادة الصومال السياسيون أمس اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات يقضي بإجرائها خلال 60 يوماً، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أن المفاوضات في بلاده بين قادة الولايات الفيدرالية، وحكومة الصومال الاتحادية، ومنطقة بنادير، توجت بالاستجابة والتوافق والإجماع، لصالح الأمة والشعب الصومالي، بحل مقبول للطرفين للمأزق الانتخابي.
وكان القادة الصوماليون قد بدأوا في وقت سابق محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
04:10 PM

خلال 60 يوماً.. الصومال يقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

في اتفاق نهائي وقعه القادة السياسيون خلال اجتماع تشاوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع قادة الصومال السياسيون أمس اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات يقضي بإجرائها خلال 60 يوماً، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أن المفاوضات في بلاده بين قادة الولايات الفيدرالية، وحكومة الصومال الاتحادية، ومنطقة بنادير، توجت بالاستجابة والتوافق والإجماع، لصالح الأمة والشعب الصومالي، بحل مقبول للطرفين للمأزق الانتخابي.
وكان القادة الصوماليون قد بدأوا في وقت سابق محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

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