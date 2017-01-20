"صحة بيشة" تحصد المركز الأول في مؤشرات المراكز المتخصصة لعام 2021م

أكدت أن تقديم الخدمات الطبية يأتي بأفضل الكفاءات العلمية ووفقًا لأعلى المعايير العالمية

حققت صحة بيشة المركز الأول في مؤشرات التخصصات المقدمة حسب المناطق والتجمعات الصحية بمعدل 85 % وذلك لعام 2021م.

وتفصيلًاً؛ حقق مركز الكلى نسبة 81 % ومركز القلب 100 %، كما حقق مركز السمنة على نسبة 100 %، بينما حصل مركز النمو والسلوك على 88 %، وحقق مركز السكر والغدد الصماء نسبة 100 %، بينما حصل مركز الصحة الجنسية على نسبة 85 %، وحصل قسم الخلوع الولادية على نسبة 43 %.

وأوضحت صحة بيشة، أن تقديم الخدمات الطبية المتخصصة يأتي بأفضل الكفاءات العلمية، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية للجودة وباستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية مع تحقيق البيئة المتكاملة للتدريب الصحي والبحث العلمي.