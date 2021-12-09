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القهوة السعودية.. إرث ثقافي وعامل جذب للسياح وزائري المملكة

تُعدّ القهوة السعودية من العادات المتأصلة في تقاليد المملكة، ودائمًا ما تقدّم في المناسبات المختلفة والجلسات والأعياد.

وتشتهر السعودية بالقهوة العربية السعودية بوصفتها الخاصة والمميزة، مع إضافات تعطيها نكهة خاصة ومختلفة.

وتعد ثقافة المملكة جاذبة للجمهور الدولي الذي يرغب دومًا باكتشاف المزيد عنها وعن عناصرها الفريدة؛ لذا فإن تقديم القهوة السعودية كمنتج ثقافي ووفق سياق تاريخي سيرفع من مستوى جاذبية الثقافة السعودية لذلك الجمهور، خصوصًا فئة السياح.

وكان للقهوة حضور قوي أثناء زيارات رؤساء وقادة الدول للمملكة، حيث تعد - بجانب التمر- محورًا أساسيًا من واجب الضيافة والكرم الذي يشتهر به السعوديون منذ القدم.

ويحرص زوار المملكة والسياح على تناول القهوة العربية بطعمها القوي الذي يأخذك في رحلة عبر عبق التاريخ، كما يحرصون على تعلم طريقة إعدادها.

وتتميز المملكة بنوعين من القهوة العربية، أحدهما باللون الذهبي بسبب طريقة تحميص حبوب البن المستخدمة بدرجة بسيطة دون حرقها فتحتفظ بلون فاتح، والنوع الآخر بني اللون، ويتم تحميصه بدرجة أكبر.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أعلن اليوم الخميس، عن تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القهوة السعودية.. إرث ثقافي وعامل جذب للسياح وزائري المملكة
سبق

تُعدّ القهوة السعودية من العادات المتأصلة في تقاليد المملكة، ودائمًا ما تقدّم في المناسبات المختلفة والجلسات والأعياد.

وتشتهر السعودية بالقهوة العربية السعودية بوصفتها الخاصة والمميزة، مع إضافات تعطيها نكهة خاصة ومختلفة.

وتعد ثقافة المملكة جاذبة للجمهور الدولي الذي يرغب دومًا باكتشاف المزيد عنها وعن عناصرها الفريدة؛ لذا فإن تقديم القهوة السعودية كمنتج ثقافي ووفق سياق تاريخي سيرفع من مستوى جاذبية الثقافة السعودية لذلك الجمهور، خصوصًا فئة السياح.

وكان للقهوة حضور قوي أثناء زيارات رؤساء وقادة الدول للمملكة، حيث تعد - بجانب التمر- محورًا أساسيًا من واجب الضيافة والكرم الذي يشتهر به السعوديون منذ القدم.

ويحرص زوار المملكة والسياح على تناول القهوة العربية بطعمها القوي الذي يأخذك في رحلة عبر عبق التاريخ، كما يحرصون على تعلم طريقة إعدادها.

وتتميز المملكة بنوعين من القهوة العربية، أحدهما باللون الذهبي بسبب طريقة تحميص حبوب البن المستخدمة بدرجة بسيطة دون حرقها فتحتفظ بلون فاتح، والنوع الآخر بني اللون، ويتم تحميصه بدرجة أكبر.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أعلن اليوم الخميس، عن تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
11:56 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:00 AM

القهوة السعودية.. إرث ثقافي وعامل جذب للسياح وزائري المملكة

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بدر الجبل - تبوك
1
534

تُعدّ القهوة السعودية من العادات المتأصلة في تقاليد المملكة، ودائمًا ما تقدّم في المناسبات المختلفة والجلسات والأعياد.

وتشتهر السعودية بالقهوة العربية السعودية بوصفتها الخاصة والمميزة، مع إضافات تعطيها نكهة خاصة ومختلفة.

وتعد ثقافة المملكة جاذبة للجمهور الدولي الذي يرغب دومًا باكتشاف المزيد عنها وعن عناصرها الفريدة؛ لذا فإن تقديم القهوة السعودية كمنتج ثقافي ووفق سياق تاريخي سيرفع من مستوى جاذبية الثقافة السعودية لذلك الجمهور، خصوصًا فئة السياح.

وكان للقهوة حضور قوي أثناء زيارات رؤساء وقادة الدول للمملكة، حيث تعد - بجانب التمر- محورًا أساسيًا من واجب الضيافة والكرم الذي يشتهر به السعوديون منذ القدم.

ويحرص زوار المملكة والسياح على تناول القهوة العربية بطعمها القوي الذي يأخذك في رحلة عبر عبق التاريخ، كما يحرصون على تعلم طريقة إعدادها.

وتتميز المملكة بنوعين من القهوة العربية، أحدهما باللون الذهبي بسبب طريقة تحميص حبوب البن المستخدمة بدرجة بسيطة دون حرقها فتحتفظ بلون فاتح، والنوع الآخر بني اللون، ويتم تحميصه بدرجة أكبر.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أعلن اليوم الخميس، عن تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.

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