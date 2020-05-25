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للحد من كورونا.. إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

منعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية بعد ظهور حالات اشتباه

أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد – 19، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت: إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الحالات الأربع المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في برج البراجنة؛ تم عزلها وتخضع للفحوصات والإجراءات الطبية، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع.

فيروس كورونا الجديد

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للحد من كورونا.. إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
سبق

أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد – 19، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت: إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الحالات الأربع المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في برج البراجنة؛ تم عزلها وتخضع للفحوصات والإجراءات الطبية، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:04 PM

للحد من كورونا.. إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

منعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية بعد ظهور حالات اشتباه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مداخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنعت التجوال والتجمعات في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد – 19، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت: إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الحالات الأربع المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في برج البراجنة؛ تم عزلها وتخضع للفحوصات والإجراءات الطبية، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع.

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