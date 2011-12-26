النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

تشهد محافظة ينبع منذ عصر اليوم السبت وحتى الآن، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة، كما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق المحافظة والمرتفعات الجبيلة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يُفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في تساقط البرد على محافظتي ينبع وبدر؛ موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

محافظة ينبع هطول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة
سبق

تشهد محافظة ينبع منذ عصر اليوم السبت وحتى الآن، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة، كما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق المحافظة والمرتفعات الجبيلة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يُفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في تساقط البرد على محافظتي ينبع وبدر؛ موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
06:15 PM

هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
747

تشهد محافظة ينبع منذ عصر اليوم السبت وحتى الآن، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة، كما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق المحافظة والمرتفعات الجبيلة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يُفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تَمَثّلت في تساقط البرد على محافظتي ينبع وبدر؛ موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,856
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة