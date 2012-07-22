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شاهد.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق.. ومن تعجل في يومين

وفق خطط إجرائية ووقائية منها وضع مسارات محددة وملصقات إرشادية لضمان التباعد

أظهرت الصور الملتقطة من جسر الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج.

ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم، ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.

وأظهرت الصور مشاهد من جسر الجمرات أثناء توافد الحجيج لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

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شاهد.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق.. ومن تعجل في يومين
سبق

أظهرت الصور الملتقطة من جسر الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج.

ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم، ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.

وأظهرت الصور مشاهد من جسر الجمرات أثناء توافد الحجيج لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:09 PM

شاهد.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق.. ومن تعجل في يومين

وفق خطط إجرائية ووقائية منها وضع مسارات محددة وملصقات إرشادية لضمان التباعد

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أظهرت الصور الملتقطة من جسر الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج.

ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم، ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.

وأظهرت الصور مشاهد من جسر الجمرات أثناء توافد الحجيج لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

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