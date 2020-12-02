"القحطاني" مديراً لدوريات الأمن.. و"العتيبي" نائباً لأمن الطرق
من الكفاءات المتميزة في الأمن العام
أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن. وتعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
ويعد العميدان "القحطاني" و"العتيبي" من الكفاءات المتميزة في الأمن العام.
"القحطاني" مديراً لدوريات الأمن.. و"العتيبي" نائباً لأمن الطرق
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-02
أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن. وتعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
ويعد العميدان "القحطاني" و"العتيبي" من الكفاءات المتميزة في الأمن العام.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
03:00 PM
"القحطاني" مديراً لدوريات الأمن.. و"العتيبي" نائباً لأمن الطرق
أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن. وتعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق.
ويعد العميدان "القحطاني" و"العتيبي" من الكفاءات المتميزة في الأمن العام.