شاهد .. أمير الجوف يتابع مراحل استخراج نبتة "السمح" بطبرجل

في زيارة لمجموعة من المهتمين بحصادها مع نزول المطر

قام اليوم أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بزيارة لمجموعة من "السماحين" المهتمين بحصاد نبات "السمح" بمحافظة طبرجل.

وخلال الزيارة استمع أمير المنطقة من المهتم بجني ثمار السمح مرشد بن هاضل الشراري إلى شرح عن مراحل استخراج ثمار نبتة السمح الصحراوية، التي يتزامن خروجها مع نزول المطر؛ إذ يبدأ السماحون بحصادها وجمعها في فصل الصيف من خلال جمعها، ثم يستخلصون منها الكعبر «ثمار السمح»، ويتم عزلها عن طريق الرياح، والتخلص من البقايا الأخرى لأجزاء السمح.

وأضاف "الشراري": بعد ذلك يتم نقعها في الماء، وتتفتح الثمار بمجرد أن تلامس الماء، ثم ينزل منها الصبيب «بذور السمح»، وبعد ذلك يتم عزل الصبيب وتجفيفه وتنظيفه من الشوائب. مبينًا أن «السمح» يستخدم بأكلات عدة، كالعصيدة والبكيلة وخبز السمح. مؤكدًا أن هذه النبتة التي انفردت بها منطقة الجوف تحتوي على عناصر غذائية مهمة للإنسان.

وأشاد أمير منطقة الجوف بالجهود التي يقوم بها السماحون، وتتبُّع مراحل استخراج ثمار هذه النبتة حتى تخرج بمذاق جيد، يُستخدم في بعض الأكلات.