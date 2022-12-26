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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11168 نقطة

بتداولات قيمتها 4.1 مليارات ريال.. 113 مليون سهم تقاسمتها 250 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا إلى 103.16 نقاط، ليقفل عند مستوى 11168.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والوطنية، والإنماء، ومسك، وأسترا الصناعية الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، والعربية، وأسترا الصناعية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 15.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 26560.41 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 92 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 3641 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11168 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا إلى 103.16 نقاط، ليقفل عند مستوى 11168.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والوطنية، والإنماء، ومسك، وأسترا الصناعية الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، والعربية، وأسترا الصناعية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 15.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 26560.41 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 92 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 3641 صفقة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:54 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11168 نقطة

بتداولات قيمتها 4.1 مليارات ريال.. 113 مليون سهم تقاسمتها 250 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا إلى 103.16 نقاط، ليقفل عند مستوى 11168.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسترا الصناعية، والوطنية، وصادرات، والعربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات جبل عمر، ووقت اللياقة، وجاكو، وصدر، ونسيج الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و4.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والوطنية، والإنماء، ومسك، وأسترا الصناعية الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، والعربية، وأسترا الصناعية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 15.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 26560.41 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 92 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 3641 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,911
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,993
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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