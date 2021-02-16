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هل 7 سنوات حقاً؟ وكيل "الصحة" يجيب عن كم عاماً نحتاج لتنتهي الجائحة؟

قال: كل شيء حول الفيروس كان غير متوقع والاحترازات يجب أن تستمر

توقّع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ أن أمامنا من عام إلى عامين حتى تنتهي جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية يجب أن تستمر.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، حول متى يتخلص العالم من هذه الجائحة؟ حيث قال "عسيري": "كل التوقعات المتعلقة بالجائحة بمساراتها كانت غير صحيحة، من وصولنا إلى الموجة الثانية أو الأولى، مبرراً أن كل شيء كان حول الفيروس غير متوقع من خلال طبيعته أو طريقة انتشاره أو تعامل الجهاز المناعي معه".. وأضاف: "مع وصول المناعة الجماعية، في نهاية عام 2021 أو منتصف 2022 سواء بالعدوى أو اللقاحات".

وأشار "عسيري" إلى أن تحورات الفيروس غير صالحه، وغالباً ما يتحول إلى فيروس أقل ضراوة وأكثر انتشاراً ويصبح مثل باقي الفيروسات أبناء عمه المسبّبة للزكام، فبالتالي ممكن لا يؤثر في حركة النقل والسفر ولا في ضغط المنشآت الصحية ولا في الوضع الصحي العالمي، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى سنة على الأقل للتخلص من فيروس كورونا المستجد.

وحول استمرار الإجراءات الاحترازية؛ قال "عسيري": "الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ كالتباعد الجسدي والكمام والتجمعات الكبيرة، هذه سنستمر عليها فترة سنة على الأقل، لكن الإجراءات الإضافية الأخرى نحتاج إليها من وقت لآخر"، وقال: "إذا ما حصلت تحورات تغير من سلوك الفيروس فسنتين على الأكثر".

وحول التوقعات العالمية أنه سيستمر الفيروس 7 سنوات، قال "عسيري": "هذه مبنية على قدرة العالم على إنتاج لقاحات كافية"، لافتاً إلى أن القدرة على الإنتاج ستتضاعف جداً خلال الأشهر المقبلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل 7 سنوات حقاً؟ وكيل "الصحة" يجيب عن كم عاماً نحتاج لتنتهي الجائحة؟
سبق

توقّع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ أن أمامنا من عام إلى عامين حتى تنتهي جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية يجب أن تستمر.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، حول متى يتخلص العالم من هذه الجائحة؟ حيث قال "عسيري": "كل التوقعات المتعلقة بالجائحة بمساراتها كانت غير صحيحة، من وصولنا إلى الموجة الثانية أو الأولى، مبرراً أن كل شيء كان حول الفيروس غير متوقع من خلال طبيعته أو طريقة انتشاره أو تعامل الجهاز المناعي معه".. وأضاف: "مع وصول المناعة الجماعية، في نهاية عام 2021 أو منتصف 2022 سواء بالعدوى أو اللقاحات".

وأشار "عسيري" إلى أن تحورات الفيروس غير صالحه، وغالباً ما يتحول إلى فيروس أقل ضراوة وأكثر انتشاراً ويصبح مثل باقي الفيروسات أبناء عمه المسبّبة للزكام، فبالتالي ممكن لا يؤثر في حركة النقل والسفر ولا في ضغط المنشآت الصحية ولا في الوضع الصحي العالمي، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى سنة على الأقل للتخلص من فيروس كورونا المستجد.

وحول استمرار الإجراءات الاحترازية؛ قال "عسيري": "الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ كالتباعد الجسدي والكمام والتجمعات الكبيرة، هذه سنستمر عليها فترة سنة على الأقل، لكن الإجراءات الإضافية الأخرى نحتاج إليها من وقت لآخر"، وقال: "إذا ما حصلت تحورات تغير من سلوك الفيروس فسنتين على الأكثر".

وحول التوقعات العالمية أنه سيستمر الفيروس 7 سنوات، قال "عسيري": "هذه مبنية على قدرة العالم على إنتاج لقاحات كافية"، لافتاً إلى أن القدرة على الإنتاج ستتضاعف جداً خلال الأشهر المقبلة".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:18 AM

هل 7 سنوات حقاً؟ وكيل "الصحة" يجيب عن كم عاماً نحتاج لتنتهي الجائحة؟

قال: كل شيء حول الفيروس كان غير متوقع والاحترازات يجب أن تستمر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقّع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ أن أمامنا من عام إلى عامين حتى تنتهي جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية يجب أن تستمر.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، حول متى يتخلص العالم من هذه الجائحة؟ حيث قال "عسيري": "كل التوقعات المتعلقة بالجائحة بمساراتها كانت غير صحيحة، من وصولنا إلى الموجة الثانية أو الأولى، مبرراً أن كل شيء كان حول الفيروس غير متوقع من خلال طبيعته أو طريقة انتشاره أو تعامل الجهاز المناعي معه".. وأضاف: "مع وصول المناعة الجماعية، في نهاية عام 2021 أو منتصف 2022 سواء بالعدوى أو اللقاحات".

وأشار "عسيري" إلى أن تحورات الفيروس غير صالحه، وغالباً ما يتحول إلى فيروس أقل ضراوة وأكثر انتشاراً ويصبح مثل باقي الفيروسات أبناء عمه المسبّبة للزكام، فبالتالي ممكن لا يؤثر في حركة النقل والسفر ولا في ضغط المنشآت الصحية ولا في الوضع الصحي العالمي، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى سنة على الأقل للتخلص من فيروس كورونا المستجد.

وحول استمرار الإجراءات الاحترازية؛ قال "عسيري": "الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ كالتباعد الجسدي والكمام والتجمعات الكبيرة، هذه سنستمر عليها فترة سنة على الأقل، لكن الإجراءات الإضافية الأخرى نحتاج إليها من وقت لآخر"، وقال: "إذا ما حصلت تحورات تغير من سلوك الفيروس فسنتين على الأكثر".

وحول التوقعات العالمية أنه سيستمر الفيروس 7 سنوات، قال "عسيري": "هذه مبنية على قدرة العالم على إنتاج لقاحات كافية"، لافتاً إلى أن القدرة على الإنتاج ستتضاعف جداً خلال الأشهر المقبلة".

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