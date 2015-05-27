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"الصحة العالمية": لم نرصد السلالة الهندية لكورونا في مصر.. وتوجد بدولتين عربيتين

القصير أكدت التركيز على الإجراءات الاحترازية.. "الخوف يؤثر على المناعة"

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.

وأشارت "القصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه جرى تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته.

وأكدت "القصير" ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحة أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبياً في مواجهة الفيروس؛ لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة.

وقالت: إن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يومياً بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا.

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"الصحة العالمية": لم نرصد السلالة الهندية لكورونا في مصر.. وتوجد بدولتين عربيتين
سبق

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.

وأشارت "القصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه جرى تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته.

وأكدت "القصير" ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحة أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبياً في مواجهة الفيروس؛ لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة.

وقالت: إن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يومياً بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:40 PM

"الصحة العالمية": لم نرصد السلالة الهندية لكورونا في مصر.. وتوجد بدولتين عربيتين

القصير أكدت التركيز على الإجراءات الاحترازية.. "الخوف يؤثر على المناعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.

وأشارت "القصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه جرى تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته.

وأكدت "القصير" ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحة أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبياً في مواجهة الفيروس؛ لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة.

وقالت: إن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يومياً بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا.

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