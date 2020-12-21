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الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية تستمر حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:12 AM

الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية تستمر حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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