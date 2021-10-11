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خلال موسم الرياض.. برشلونة وبوكاجونيورز وجهاً لوجه على كأس " مارادونا "

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إقامة مباراة تاريخة تكريماً للأسطورة الأرجنيتني دييجو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي بدأت فعالياته الشهر الجاري.


وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، تنظيم مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية.

وأرفق آل الشيخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وتابع: "موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال موسم الرياض.. برشلونة وبوكاجونيورز وجهاً لوجه على كأس " مارادونا "
سبق

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إقامة مباراة تاريخة تكريماً للأسطورة الأرجنيتني دييجو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي بدأت فعالياته الشهر الجاري.


وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، تنظيم مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية.

وأرفق آل الشيخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وتابع: "موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:31 PM

خلال موسم الرياض.. برشلونة وبوكاجونيورز وجهاً لوجه على كأس " مارادونا "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إقامة مباراة تاريخة تكريماً للأسطورة الأرجنيتني دييجو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي بدأت فعالياته الشهر الجاري.


وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، تنظيم مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية.

وأرفق آل الشيخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وتابع: "موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر".

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