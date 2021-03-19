النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل بات المدرب المؤقت البديل الأنسب عوضًا عن المدربين من ذوي الأسماء الرنانة؟

"سبق" تسلّط الضوء على أبرز المتغيرات في الأجهزة الفنية للأندية

باتت ظاهرة تحسُّن النتائج كثيرًا مع المدربين المؤقتين في الأندية السعودية ظاهرة لافتة للنظر في مسابقات الموسم الحالي.

تألق عدد من المدربين المؤقتين مع أنديتهم في الوقت الراهن عقب إقالة المديرين الفنيين لتلك الأندية؛ فهناك ميكالي مدرب الهلال الذي عاد بالفريق للمنافسة على المركز الأول.

البرازيلي روجيرو ميكالي قاد الفريق عقب إقالة الروماني رازفان لواشيسكو، وكان الفريق في المركز الثاني قبل أن تتحسن نتائج الفريق ويعود للمركز الأول.

في النصر هناك الكرواتي هورفارت الذي قاد الفريق عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا الذي كان معه النصر في مراكز متأخرة لا تليق بالعالمي.

الكرواتي المؤقت أعاد النصر، وكان قريبًا من المنافسة قبل أن يتعثر في مباراتين؛ وهو ما أبعد الفريق عن المنافسة، لكن ترتيب الفريق تحسن كثيرًا معه، وينافس على الكأس.

كما أعلن الشباب هو الآخر إقالة بيدرو كايشينيا المدير الفني للفريق بعد الخروج من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مؤخرًا أمام الاتحاد.

وقررت إدارة الشباب تعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز (مدرب درجة الشباب) بديلاً له، وقاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري، وكان متقدمًا في صدارة الترتيب عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط قبل أن يتعثر مؤخرًا، ويلحق به الهلال.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هل بات المدرب المؤقت البديل الأنسب عوضًا عن المدربين من ذوي الأسماء الرنانة؟
سبق

باتت ظاهرة تحسُّن النتائج كثيرًا مع المدربين المؤقتين في الأندية السعودية ظاهرة لافتة للنظر في مسابقات الموسم الحالي.

تألق عدد من المدربين المؤقتين مع أنديتهم في الوقت الراهن عقب إقالة المديرين الفنيين لتلك الأندية؛ فهناك ميكالي مدرب الهلال الذي عاد بالفريق للمنافسة على المركز الأول.

البرازيلي روجيرو ميكالي قاد الفريق عقب إقالة الروماني رازفان لواشيسكو، وكان الفريق في المركز الثاني قبل أن تتحسن نتائج الفريق ويعود للمركز الأول.

في النصر هناك الكرواتي هورفارت الذي قاد الفريق عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا الذي كان معه النصر في مراكز متأخرة لا تليق بالعالمي.

الكرواتي المؤقت أعاد النصر، وكان قريبًا من المنافسة قبل أن يتعثر في مباراتين؛ وهو ما أبعد الفريق عن المنافسة، لكن ترتيب الفريق تحسن كثيرًا معه، وينافس على الكأس.

كما أعلن الشباب هو الآخر إقالة بيدرو كايشينيا المدير الفني للفريق بعد الخروج من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مؤخرًا أمام الاتحاد.

وقررت إدارة الشباب تعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز (مدرب درجة الشباب) بديلاً له، وقاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري، وكان متقدمًا في صدارة الترتيب عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط قبل أن يتعثر مؤخرًا، ويلحق به الهلال.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
10:47 PM

هل بات المدرب المؤقت البديل الأنسب عوضًا عن المدربين من ذوي الأسماء الرنانة؟

"سبق" تسلّط الضوء على أبرز المتغيرات في الأجهزة الفنية للأندية

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
242

باتت ظاهرة تحسُّن النتائج كثيرًا مع المدربين المؤقتين في الأندية السعودية ظاهرة لافتة للنظر في مسابقات الموسم الحالي.

تألق عدد من المدربين المؤقتين مع أنديتهم في الوقت الراهن عقب إقالة المديرين الفنيين لتلك الأندية؛ فهناك ميكالي مدرب الهلال الذي عاد بالفريق للمنافسة على المركز الأول.

البرازيلي روجيرو ميكالي قاد الفريق عقب إقالة الروماني رازفان لواشيسكو، وكان الفريق في المركز الثاني قبل أن تتحسن نتائج الفريق ويعود للمركز الأول.

في النصر هناك الكرواتي هورفارت الذي قاد الفريق عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا الذي كان معه النصر في مراكز متأخرة لا تليق بالعالمي.

الكرواتي المؤقت أعاد النصر، وكان قريبًا من المنافسة قبل أن يتعثر في مباراتين؛ وهو ما أبعد الفريق عن المنافسة، لكن ترتيب الفريق تحسن كثيرًا معه، وينافس على الكأس.

كما أعلن الشباب هو الآخر إقالة بيدرو كايشينيا المدير الفني للفريق بعد الخروج من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مؤخرًا أمام الاتحاد.

وقررت إدارة الشباب تعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز (مدرب درجة الشباب) بديلاً له، وقاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري، وكان متقدمًا في صدارة الترتيب عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط قبل أن يتعثر مؤخرًا، ويلحق به الهلال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة