النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

للاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، في محافظة الخرج، اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة.

كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية
سبق

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، في محافظة الخرج، اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة.

كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
06:28 PM

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

للاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
184

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، في محافظة الخرج، اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة.

كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,758
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة