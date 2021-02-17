رصد سلالة نادرة من "كورونا" في نابولي الإيطالية

خصائصها لم تحدد بعد

أفادت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، برصد طفرة جديدة ونادرة من فيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

وأضافت الحكومة في بيان أنها لا تعرف قوة العدوى في الوقت الحالي، أو الخصائص الأخرى لهذه الطفرة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المتحورات"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت أن الطفرة التي تعرّف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يطلق عليها "بي. 1.252" وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، ولم تسجل من قبل في إيطاليا.

وذكرت الحكومة أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع.