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سفارة اليابان عقب زلزال #فوكوشيما: جميع السعوديين بخير

قالت: قوته كانت 6.2 على مقياس ريختر ونتابع آثاره

أكدت سفارة خادم الحرمين في اليابان سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك عقب الزلزال الذي ضرب #فوكوشيما (بقوة 6.2) على مقياس ريختر.

وقالت السفارة الأحد: تتابع السفارة آثار الزلزال في #فوكوشيما (بقوة 6.2)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

وكانت قد قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجات ضرب ساحل شمال شرق اليابان اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.
وحسب "رويترز" قالت الوكالة إن زلزالاً وقع الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومتراً،
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وحسب ما أفادت به "أسوشيتد برس" نقلاً عن قناة NHK TV العامة اليابانية فإن شركات المرافق العامة تقوم بفحص المفاعلات النووية في المنطقة.
وفي عام 2011 تضررت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في العالم من حيث الزلازل.

وتمثل اليابان حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة اليابان عقب زلزال #فوكوشيما: جميع السعوديين بخير
سبق

أكدت سفارة خادم الحرمين في اليابان سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك عقب الزلزال الذي ضرب #فوكوشيما (بقوة 6.2) على مقياس ريختر.

وقالت السفارة الأحد: تتابع السفارة آثار الزلزال في #فوكوشيما (بقوة 6.2)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

وكانت قد قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجات ضرب ساحل شمال شرق اليابان اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.
وحسب "رويترز" قالت الوكالة إن زلزالاً وقع الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومتراً،
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وحسب ما أفادت به "أسوشيتد برس" نقلاً عن قناة NHK TV العامة اليابانية فإن شركات المرافق العامة تقوم بفحص المفاعلات النووية في المنطقة.
وفي عام 2011 تضررت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في العالم من حيث الزلازل.

وتمثل اليابان حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
02:07 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:52 PM

سفارة اليابان عقب زلزال #فوكوشيما: جميع السعوديين بخير

قالت: قوته كانت 6.2 على مقياس ريختر ونتابع آثاره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
884

أكدت سفارة خادم الحرمين في اليابان سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك عقب الزلزال الذي ضرب #فوكوشيما (بقوة 6.2) على مقياس ريختر.

وقالت السفارة الأحد: تتابع السفارة آثار الزلزال في #فوكوشيما (بقوة 6.2)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

وكانت قد قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجات ضرب ساحل شمال شرق اليابان اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.
وحسب "رويترز" قالت الوكالة إن زلزالاً وقع الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومتراً،
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وحسب ما أفادت به "أسوشيتد برس" نقلاً عن قناة NHK TV العامة اليابانية فإن شركات المرافق العامة تقوم بفحص المفاعلات النووية في المنطقة.
وفي عام 2011 تضررت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في العالم من حيث الزلازل.

وتمثل اليابان حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.

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