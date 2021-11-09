النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تنفّذ 272 زيارة على قصور الأفراح.. تنبيهات وغرامات

للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع في نطاق العاصمة المقدسة.

وأشارت وكالة البلديات بالأمانة إلى تنفيذ 272 جولةً رقابيةً على قاعات وقصور الأفراح على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة كافة، منذ بداية السماح لها بمزاولة النشاط وتحديث البروتوكولات الوقائية؛ حيث أصدرت عددًا من الغرامات، كذلك تنفيذ 927 جولةً يوميًّا على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكل المنشآت التجارية بمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تنفّذ 272 زيارة على قصور الأفراح.. تنبيهات وغرامات
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع في نطاق العاصمة المقدسة.

وأشارت وكالة البلديات بالأمانة إلى تنفيذ 272 جولةً رقابيةً على قاعات وقصور الأفراح على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة كافة، منذ بداية السماح لها بمزاولة النشاط وتحديث البروتوكولات الوقائية؛ حيث أصدرت عددًا من الغرامات، كذلك تنفيذ 927 جولةً يوميًّا على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكل المنشآت التجارية بمكة المكرمة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:34 PM

"أمانة مكة" تنفّذ 272 زيارة على قصور الأفراح.. تنبيهات وغرامات

للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
975

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع في نطاق العاصمة المقدسة.

وأشارت وكالة البلديات بالأمانة إلى تنفيذ 272 جولةً رقابيةً على قاعات وقصور الأفراح على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة كافة، منذ بداية السماح لها بمزاولة النشاط وتحديث البروتوكولات الوقائية؛ حيث أصدرت عددًا من الغرامات، كذلك تنفيذ 927 جولةً يوميًّا على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكل المنشآت التجارية بمكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة