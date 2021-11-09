"أمانة مكة" تنفّذ 272 زيارة على قصور الأفراح.. تنبيهات وغرامات

للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع في نطاق العاصمة المقدسة.

وأشارت وكالة البلديات بالأمانة إلى تنفيذ 272 جولةً رقابيةً على قاعات وقصور الأفراح على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة كافة، منذ بداية السماح لها بمزاولة النشاط وتحديث البروتوكولات الوقائية؛ حيث أصدرت عددًا من الغرامات، كذلك تنفيذ 927 جولةً يوميًّا على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكل المنشآت التجارية بمكة المكرمة.