النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور قصر الكرملين التاريخي بالعاصمة الروسية

استمع لشرح عن مجمع قصور القياصرة السابقين وقاعة استقبال رؤساء الدول

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الجمعة، بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتفصيلاً، شملت الزيارة جولة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع أمير الرياض بالنيابة لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب القياصرة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.

وشملت الجولة متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور قصر الكرملين التاريخي بالعاصمة الروسية
سبق

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الجمعة، بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتفصيلاً، شملت الزيارة جولة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع أمير الرياض بالنيابة لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب القياصرة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.

وشملت الجولة متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:12 AM

أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور قصر الكرملين التاريخي بالعاصمة الروسية

استمع لشرح عن مجمع قصور القياصرة السابقين وقاعة استقبال رؤساء الدول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
8,662

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الجمعة، بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتفصيلاً، شملت الزيارة جولة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع أمير الرياض بالنيابة لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب القياصرة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.

وشملت الجولة متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,922
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,743
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,946
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,700

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة