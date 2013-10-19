إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.09 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و111716 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.09 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و111716 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.