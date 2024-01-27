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"الخارجية الأمريكية": هناك معطيات تشير إلى نية "بوتين" استخدام القوة ضد أوكرانيا

"شيرمان" بينت أن روسيا زادت قواتها العسكرية على الحدود

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن هناك معطيات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف فبراير.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال فعالية افتراضية لمنظمة "يالتا يوربيان إستراتيجي": "لا فكرة لدي بشأن ما إذا تم اتخاذ قرار نهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في الفترة ربما من الآن وحتى منتصف فبراير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت "شيرمان" أن روسيا زادت من مجموعة قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الأمريكية": هناك معطيات تشير إلى نية "بوتين" استخدام القوة ضد أوكرانيا
سبق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن هناك معطيات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف فبراير.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال فعالية افتراضية لمنظمة "يالتا يوربيان إستراتيجي": "لا فكرة لدي بشأن ما إذا تم اتخاذ قرار نهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في الفترة ربما من الآن وحتى منتصف فبراير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت "شيرمان" أن روسيا زادت من مجموعة قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
07:59 PM

"الخارجية الأمريكية": هناك معطيات تشير إلى نية "بوتين" استخدام القوة ضد أوكرانيا

"شيرمان" بينت أن روسيا زادت قواتها العسكرية على الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الأربعاء) أن هناك معطيات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف فبراير.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال فعالية افتراضية لمنظمة "يالتا يوربيان إستراتيجي": "لا فكرة لدي بشأن ما إذا تم اتخاذ قرار نهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في الفترة ربما من الآن وحتى منتصف فبراير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت "شيرمان" أن روسيا زادت من مجموعة قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

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