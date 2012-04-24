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الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50

الأمانة: لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

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الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
07:04 PM

الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50

الأمانة: لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

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